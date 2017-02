Centro de Cultura e Turismo ganha bicicletários

Equipamentos ficam próximos à entrada do prédio, pela avenida Ângelo Bimbato, e acomodam até 20 bicicletas

Da Redação

Na última quarta-feira (01/02), dois bicicletários foram instalados próximos à entrada do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, pela Avenida Ângelo Bimbato, no Parque da Cultura de Votuporanga.

Com vagas para até 20 bicicletas, os equipamentos facilitam o acesso dos ciclistas ao Centro de Cultura e Turismo e também garantem mais segurança ao patrimônio dos visitantes no espaço.

A implantação dos bicicletários é fruto de uma parceria entre as Secretarias da Cultura e Turismo e de Trânsito, Transporte e Segurança, responsável pela confecção e afixação dos aparelhos.

De acordo com a secretária municipal da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, a instalação dos equipamentos é uma prestação de serviços que traz à população a possibilidade de agregar, num mesmo espaço, atividades esportivas e culturais. “Os bicicletários são muito bem-vindos, pois chamam a atenção do ciclista que vem se exercitar no Parque da Cultura, e que, a partir de agora, passa a se sentir mais acolhido pelo Centro de Cultura e Turismo e até mesmo estimulado a participar das atividades oferecidas pelo espaço”, afirmou.

Para o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira, os bicicletários são importantes para organizar e garantir segurança aos proprietários. “Além de incentivarmos o uso deste meio de transporte, proporcionamos um espaço seguro e confiável para as pessoas guardarem suas bicicletas enquanto prestigiam os inúmeros atrativos do Parque da Cultura”, finalizou.

Equipamentos do tipo também estão instalados em outros locais da cidade: na região central – nas ruas Mato Grosso, entre Amazonas e Pernambuco; Bahia, em frente ao Poupatempo; Praça São Bento, Concha Acústica e nas proximidades da Arena Plínio Marin. Há previsão de instalar bicicletários também em frente ao Complexo Esportivo Victor Hugo Garcia Jorge, inaugurado no fim do ano passado, no bairro Chácara das Paineiras.

Divulgação