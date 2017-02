Fernandópolis: Suspeito confessa autoria de latrocínio

MAÍRA PETRUZ:-

O crime de latrocínio, registrado no município de Fernandópolis na noite da última segunda-feira, está parcialmente solucionado. Após a prisão do segundo envolvido no caso, o rapaz de 20 anos, identificado como “Gordim”, teria relatado à polícia em depoimento que é autor do disparo que matou o comerciante Célio Busato Junior, de 52 anos.

Conforme foi divulgado anteriormente, o rapaz foi preso na Rodovia Euclides da Cunha, enquanto tentava fugir da cidade. Ele foi preso e prestou depoimento na delegacia. Posteriormente foi recolhido à cadeia de Guarani D’Oeste.

Adolescente

Na tarde de terça-feira, um adolescente já havia sido preso, também suspeito de estar envolvido com o crime. O adolescente, de 17 anos foi detido junto ao veículo que possivelmente foi utilizado no crime.

Segundo informações da PM, o carro estava parado em frente à casa do menor e teria sido usado na fuga dos criminosos. O adolescente, que já possui passagens pela polícia, prestou depoimento na Delegacia de Investigações Gerais de Fernandópolis. O adolescente aguardava recolhido à cadeia de Guarani D’Oeste.

Terceiro envolvido

Segundo informações, o terceiro suspeito de envolvimento no caso também chegou a se apresentar à polícia, acompanhado de um advogado, e negou participação no crime.

Foto: Reprodução/TV TEM