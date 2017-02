Fórum: Acusado de assassinato vai a júri popular hoje

Luiz Armando Ferreira Lavezzo é acusado de ter matado com um tiro na cabeça a vítima, Vinicius Valdemar da Silva, em abril de 2014

Mariana Biork

O réu Luiz Armando Ferreira Lavezzo, acusado de ter assassinado com um tiro na cabeça Vinicius Valdemar da Silva, em abril de 2014, irá a julgamento nesta sexta-feira, no Fórum da Comarca de Votuporanga.

A ocorrência foi registrada no bairro Pró Povo, entre as ruas Antonio Galera Lopes e Rio Colorado, por volta das 13 horas do dia 24 de abril. A vítima, de 36 anos, morador da Rua Paulo Moretti, foi assassinado com um tiro na cabeça. Segundo informações obtidas no plantão policial, no local não havia nenhuma testemunha, portanto, naquele momento, não foi possível identificar o autor do disparo, porém, a polícia suspeitava de um homem que atende pela alcunha de “Buda”.

Foram levantadas também suspeitas de que o motivo do crime tenha sido acerto de contas, visto que a vítima era usuário de entorpecentes, e o mesmo também já tinha passagem policial. Com ele só foi encontrada a bicicleta usada no momento em que foi atingido.

O julgamento do caso será realizado pelo juiz de Direito responsável pela Primeira Vara de Primeiro Oficio Judicial da Comarca de Votuporanga, Jorge Canil, e terá início às 8h30, no salão do Tribunal do Júri.

Os nomes dos jurados, que deverão comparecer ao Fórum para a formação do Conselho de Sentença são: Adriano de Souza Barbosa, Agostinho da Silva Ianhas, Aniele Miron de Figueiredo, Benedita Mariza Teodoro Florêncio, Bruna Stefani Cazonato, Camila Sampaio Ferreira, Daniel Caranante, Deosdete Aparecido Vechiato, Edson Roberto Pontes Castilho, Élio Luiz Cardoso, Helena Maria Moreli, Janaína Patrícia do Nascimento, Janio Rodrigues Martins, Josué Donizete da Silva, Juraci Bazanini Escorsi Valério, Luciana Manzini dos Santos, Luciane Aparecida Bronco Maranini, Lucimara de Lima Buosi, Oteniel Ressude Rincan, Paula Cagliari Bedana, Roberto Bimbato, Rosa Maria Chiquetto, Rosangela Rossignoli Silva, Salvador Castrequini Neto, Valdemar Delavale Junior.

Foto: Denis Ribas