Jardim Itália: Prefeitura notifica empreiteira para a limpeza imediata do terreno

Fernanda Ribeiro Ishikawa

A Prefeitura de Votuporanga notificou a empreiteira responsável pela construção da creche do bairro Jardim Itália, para que realize a limpeza imediata do terreno ao lado da obra. A empresa foi apontada por uma moradora como a responsável por depositar entulhos em uma área ao lado da futura unidade educacional.

O problema foi detectado após reclamação registrada na Ouvidoria Municipal. A moradora indignada também utilizou a rede social para reclamar da quantidade de entulho em um terreno no bairro Jardim Itália. Em sua postagem em um grupo de discussão no Facebook, ela afirma que o lixo é consequência da construção de uma creche no Bairro: “Estão construindo, mas o entulho é jogado num terreno ao lado. Daí, vêm pessoas de todo lado e jogam também porque acham que ali é local de descarte de lixo”.

A reclamante diz que já tomou providências, mas nada foi resolvido. “Liguei na ouvidoria. No dia seguinte, passaram deixando bilhete nas casas pra não jogarem lixo. Só que não vieram limpar e os lixos continuam ali. O que tem de mosquito da dengue aqui não é brincadeira. Liguei hoje novamente na ouvidoria, e a moça me disse que não sabe se a Secretaria de Obras vai mandar limpar ou se só quando acabar a construção, que até então está prevista pra maio”.

O Diário questionou a Prefeitura sobre a importância de dar o exemplo e não despejar entulho em qualquer lugar. Por meio de nota, a administração informa que, em atendimento à reclamação registrada na Ouvidoria Municipal, profissionais da Secretaria de Obras estiveram no local para vistoriar a construção, que está sendo executada por empresa terceirizada.

“O problema foi detectado e a Prefeitura notificou a empreiteira para a limpeza imediata do terreno, que já está sendo feita e deve ser concluída nos próximos dias”.