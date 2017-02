Jardim Universitário: Pavimentação continua sem previsão para acontecer

Fernanda Ribeiro Ishikawa

Moradores do Jardim Universitário, em Votuporanga, voltaram a procurar o Diário para pedir providências por parte do Poder Público. Eles se queixam dos transtornos por conta do estado em que se encontram as ruas do bairro.

“Foram realizadas obras de galeria para atender o interesse do futuro shopping. Porém, após o término dessas galerias, o asfaltamento não foi executado. Está assim há mais de seis meses. O mato tomou conta da rua, em alguns lugares; há um bueiro sem tampa na calçada, que oferece grande risco de acidente”, reclamam os munícipes.

A comissão de moradores lembrou que entrou em contato com o Diário em outubro do ano passado. “E, até hoje, nada foi feito. A situação só piorou. Logo não terá asfalto. O mato já invadiu a rua e, com as chuvas, os buracos só aumentam”.

O Diário acionou a Prefeitura de Votuporanga, questionando acerca de quando a administração tomará uma providência para melhorar a situação dos moradores do Jardim Universitário, entretanto, pela nota enviada pela assessoria, percebe-se que os reparos estão sem data para acontecer.

“A Prefeitura de Votuporanga por intermédio da Secretaria Municipal de Obras ciente da situação dos moradores do Jardim Universitário tomará as providências necessárias para a execução do asfaltamento no local, embora, o volume de chuva das últimas semanas tem comprometido o andamento do serviço. A partir da melhora nas condições climáticas o trabalho será retomado a fim de solucionar o problema em definitivo”, informa, acrescentando “quem quiser comunicar a existência de buracos e solicitar a avaliação e o reparo da via deve entrar em contato com a Ouvidoria Municipal pelo 0800-770-3590”.