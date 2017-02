Faleceu ontem, por volta das 14h35, em sua residência na Rua Antonio de Souza Figueiredo, 2947, Jardim Canaã, o senhor João Borges Filho, 84 anos, pecuarista, natural de Dourados-MG, casado com Aparecida Flausina do Nascimento, Deixa os filhos José Aparecido Borges, Carlos Roberto Borges (in memorian) e Sheila Cristina Borges. O seu corpo está sendo velado no Cemitério e Crematório Jardim das Flores, onde será sepultado hoje às 11h.