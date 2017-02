Marcelo Godri aposta que elenco do CAV vai fazer diferença

Destaque na Copa Paulista do ano passado, o zagueiro Marcelo Godri renovou com Votuporanguense para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Atual capitão, é o homem de confiança do treinador Ito Roque.

Em campo, um jogador sério, símbolo de raça e determinação, que não tem medo de encarar nenhum adversário e mantém notável influência durante a partida. “Sempre encaro tudo com muita seriedade. Não deixo espaço para brincadeira”, comenta.

“Estou ansioso pelo Campeonato Paulista da Série A2 deste ano, viemos juntos desde a Copa Paulista 2016 visando a competição. Estamos trabalhando intensamente para uma boa atuação com a equipe. Ponho fé neste novo grupo, mesmo após as saídas de alguns jogadores, outros foram contratados para suprir. Temos total condição de classificar entre os quatro primeiros e depois conquistar o acesso. Mantivemos uma base, inclusive a defesa que foi muito bem na Copa Paulista e os jogadores que vieram foram escolhidos a dedo”, disse.

“O CAV tem um grupo que se fortalece a cada dia, firmando a união em campo. Para este ano conseguimos mesclar um sistema defensivo muito forte e um ataque leve, rápido e habilidoso, que também sabe marcar. Somos uma equipe equilibrada no sistema tático, e isso será nosso forte. A comunicação facilita o entrosamento da equipe e no jogo”, completou Marcelo Godri.

Sereno

O zagueiro tem estilo calmo e trabalha intensamente para uma boa atuação. A tranquilidade vem desde a base do Corinthians, onde foi campeão em 2005 na Copa São Paulo Júnior. Depois teve passagens pelo Bragantino, Santo André, São Bernardo, Monte Azul, Concordia, Treze da Paraiba e Taubaté. No ano de 2016 se transferiu para o Clube Atlético Votuporanguense para disputar a Copa Paulista, onde continuou para o Campeonato Paulista da Série A2.

Foto: Anderson Basso