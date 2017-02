Parque Ecoturístico: Acidente em Valentim Gentil deixa três feridos

Três pessoas ficaram levemente feridas após se envolverem em um acidente na vicinal que liga Valentim Gentil à Magda. Segundo informações, o acidente aconteceu no trecho próximo à ao Parque Ecoturístico.

A colisão aconteceu no km 5 da estrada e envolveu uma caminhonete, ocupada por um casal, e um Fiesta, conduzido por uma mulher.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e Defesa Civil foram acionadas para o atendimento do acidente. Os ocupantes dos dois veículos foram resgatados pelos Bombeiros de Votuporanga e da Defesa Civil de Valentim Gentil. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Científica.

Foto: Votuporangatudo