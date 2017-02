Paulistão: Santos estreia em busca do tricampeonato  

Acreditando que a continuidade é o segredo para o sucesso no futebol, o Santos inicia nesta sexta, a luta por mais um título do Campeonato Paulista. Tendo mantido a base nas últimas duas temporadas, inclusive, a comissão técnica, o Peixe recebe o Linense, às 21h, na Vila Belmiro. No estádio em que a equipe tem se mostrado praticamente imbatível nas últimas competições, comandados de Dorival Jr. esperam estrear com vitória.

Nos últimos 11 anos o Santos tem dominado o estadual mais disputado do Brasil. Neste período, o Alvinegro Praiano levantou o caneco em sete oportunidades, tendo ficando ainda com outros três vice-campeonatos. Tais conquistas fizeram o clube chegar a marca de 22 títulos estaduais, igualando o Palmeiras e ultrapassando o São Paulo (20) na disputa dos maiores vencedores – o Corinthians lidera com 27.

Primeiro ato

Ainda sem poder contar com todos os reforços contratados, tanto quanto com alguns pilares do time, como Ricardo Oliveira, entregue ao departamento médico, Dorival Jr. deve mandar a campo os atletas que melhor encerraram o último Brasileirão. Assim sendo, a linha de frente será armada com Vitor Bueno, Copete e Rodrigão.

Por outro lado, o lateral Matheus Ribeiro e o volante Leandro Donizete, recém-chegados do Atlético-GO e Atlético-MG, respectivamente, deve ficar como opção no banco de reservas. Titular absoluto do time, o veterano Renato ressalta a importância de estrear com vitória, tanto quanto a atitude que espera do time atuando na Vila.

“Temos que manter a intensidade em casa, pressionar o adversário. Com pressão a mais, dos jogadores da frente, estamos preparados. Temos que começar com uma vitória, contando com apoio do torcedor, apesar do horário. Esperamos uma equipe que possa sair no contra-ataque para surpreender. Temos que ter o máximo de atenção” , disse o atleta em entrevista coletiva na última quarta-feira.

Vai aprontar?

Visando surpreender nessa edição do estadual, o Linense apostou em Guilherme Alves para ser o treinador da equipe. O ex-centroavante de Atlético-MG e Corinthians vem realizando bons trabalhos em sua curta carreira como treinador, tendo, inclusive, disputado a última edição no comando do Novorizontino.

Dentro de campo, o time vai realizar algumas apostas, entretanto, terá alguns jogadores conhecidos do torcedor paulista, como o meia Thiago Humberto e, o lateral Carleto, revelado no próprio Santos e que já atuou, entre outros pela Ponte Preta – ambos serão titulares na partida.

“Todo jogador hoje sabe da importância de realizar uma boa pré-temporada. No caso específico do Linense e do Paulistão, que é um campeonato curto com uma duração de três meses, tem sido realizado um trabalho muito bem pensado e com uma qualidade espetacular. Acredito que eu e meus companheiros estamos muito bem fisicamente e preparados para um campeonato que exigirá muito do físico. O trabalho realizado pelos preparadores Murilo e Xande tem sido muito bom e só tenho a parabenizar a ambos pelo excelente trabalho desenvolvido”, comentou Carleto, em entrevista ao site oficial do clube.