Ponto de vista: A.C. de Camargo

Toda e qualquer mudança que se faça, desde a alteração de endereço, de horários de atendimento e daí em diante, sempre provoca reações, favoráveis ou contrárias. Vejam dois exemplos recentes aqui em Votuporanga. O anúncio de que o Poupatempo poderá mudar daqui da área central para o prédio do futuro shopping center, causou reações contrárias principalmente por parte de usuários e de comerciantes sob o argumento de que o novo local é afastado do centro e de que isso vai contribuir para o afastamento de eventuais clientes.

Terreno do DER

Apesar de todos reconhecerem que o esforço para conseguir a transferência de parte do terreno do DER – Departamento de Estradas de Rodagem, para o patrimônio municipal é muito importante para a cidade, no caso da sua utilização para a instalação de usina de asfalto há objeções.

Transtornos

Para alguns moradores – e um deles encaminhou mensagem a esta coluna, aqui publicada na quarta-feira, a usina de asfalto é importante e necessária para baratear os custos de recomposição da malha asfáltica da cidade, muito danificada. Mas, ponderam que o local não é apropriado para receber o empreendimento pelos transtornos que causa.

Poluição

A colocação mais forte contrária à iniciativa é de que toda aquela região será prejudicada pela poluição que causará, além do que o transporte de materiais utilizados na fabricação da massa asfáltica e do próprio produto depois, vale-se de caminhões pesados, prejudicando as ruas do entorno. Faz sentido.

Polícia

A outra parte do terreno, caso se concretize a negociação com a Secretaria dos Transportes, não encontra objeções. Todos entendem que a implantação no local de uma central de polícia, vai contribuir para a eficiência dos serviços oferecidos à população. O custo benefício será compensador.

E mais

Alegam os defensores da iniciativa que, de sobra, o atual prédio da Seccional de Polícia poderá ser transferido para a Secretaria da Saúde, anexando-o ao prédio do AME – Ambulatório Médico de Especialidades, oferecendo melhores condições de atendimento aos usuários dos seus serviços.

Saldo

Como se vê, as dificuldades podem ser perfeitamente contornadas, dependendo para isso apenas a tarefa de ouvir as partes interessadas e adaptar os projetos de tal forma que todos possam se sentir respeitados diante da preocupação de ouvi-los. Nada melhor do que o diálogo para contornar os obstáculos.

Coisa & Tal

Vamos de futebol? Faltou pouco para o Votuporanguense se recuperar da decepção sofrida em casa na partida de estreia na Série A-2 do Paulistinha, quando foi derrotado pelo time do Água Santa. Contra o São Caetano, lá naquela cidade do ABC, o time teve o resultado nas mãos até perto do final da partida. Perdeu nos últimos 15 minutos e caiu para a vice lanterna da competição. Agora é superar o Barretos neste final de semana, na Arena Plínio Marin. Caso contrário…

Entre aspas

Do juiz curitibano Sérgio Moro sobre a indicação do ministro Luiz Edson Fachin como novo relator da Lava Jato:

– jurista de elevada qualidade.

Hoje na história

No dia 3 de fevereiro de 1899 nascia em Natal-RN o ex-presidente da República João Café ilho. Em 1965 morria Stan Laurel, o Magro da dupla com o Gordo, de grande sucesso no cinema mudo. Em 1998, aos 89 anos, morria Sílvio Caldas, um dos nomes mais consagrados da música popular brasileira. Em Votuporanga, em 1976, era criada a escola Clary Brandão Bertoncini.