Rápidas da Região

Polícia apreende caminhão com cigarros

Um caminhão-baú carregado com cigarros contrabandeados foi apreendido na noite de quarta-feira (1º), na rodovia Euphly Jales, durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Estadual. Dois homens foram presos.

De acordo com informações da polícia, o motorista do caminhão alegou que transportava carne bovina para Nova Andradina e mostrou uma nota fiscal da carga. Quando a polícia pediu para o homem abrir o baú do caminhão, ele se recusou.

Após ser encaminhada para a Polícia Federal de Jales, a polícia constatou que a carga era de cigarros contrabandeados do Paraguai. Segundo a polícia, além do caminhão, um carro foi abordado e o casal que estava no veículo é suspeito de proteger a carga.

Todos foram levados até a polícia. A mulher prestou depoimento e foi liberada, já o motorista do carro e o caminhoneiro foram encaminhados para a cadeia de Santa Fé do Sul. A contagem dos cigarros ainda será feita pela Receita Federal.

Polícia investiga roubo de gasolina

A Polícia Civil investiga o roubo de mais de 45 mil litros de gasolina, que estavam em um caminhão-tanque na cidade de Coroados (SP). O crime aconteceu na noite de terça-feira.

Segundo informações da polícia, o motorista estava descansando no pátio de um posto, na rodovia Marechal Rondon, quando foi rendido por pelo menos quatro criminosos, que o colocaram no porta-malas de um carro.

O motorista foi solto horas depois em Santa Maria da Serra, na região de Botucatu, onde também foi encontrado o tanque, mas sem a gasolina. A carga está avaliada em mais de R$ 120 mil, de acordo com a polícia. Até agora ninguém foi preso.

MP vai recorrer da sentença

O Ministério Público de Guararapes vai recorrer da sentença da jovem Letícia Ayumi Rodrigues Kudo, que foi condenada a nove anos de prisão por planejar um roubo na casa dos próprios pais em março do ano passado.

Para o MP, a Justiça não entendeu que houve corrupção de menores, crime pelo qual os envolvidos também foram denunciados. A irmã de Letícia, que é menor de idade, também estaria envolvida no crime.

No entendimento da promotoria, todos os acusados incluíram a irmã adolescente de Letícia no grupo de WhatsApp e a induziram a participar do crime. A menor foi absolvida pela Vara da Infância e Juventude, em outro processo, porque não houve provas da participação dela no crime.

O advogado de Letícia também informou que vai recorrer da decisão para tentar reduzir a pena. Os réus estão presos e não poderão recorrer em liberdade.

Letícia e outros três envolvidos foram condenados a 9 anos e 6 meses de prisão cada. Outro envolvido, a 8 anos e 2 meses. Um sexto acusado foi absolvido por falta de provas.

Jovem atingida por raio não fala nem anda

A jovem que recebeu alta médica um mês após ser atingida por um raio enquanto caminhava em uma praia de Itanhaém, no litoral de São Paulo, no dia 1º de janeiro deste ano, ainda sofre com as graves sequelas causadas pela descarga elétrica. A prima de Taline Campos, de 25 anos, que estava com a jovem no momento do acidente, revelou que, apesar da garota já estar em casa, ela ainda não consegue andar nem falar.

O raio acertou a cabeça da jovem, que foi socorrida por banhistas e levada para o UPA de Itanhaém, onde deu entrada com parada cardiorrespiratória e depois foi reanimada. No dia seguinte, com ferimentos no rosto e nos seios, ela foi transferida para o Hospital Pimentas Bonsucesso, em Guarulhos, onde permaneceu até o fim da última segunda-feira (30), após ficar cerca de 20 dias na UTI.

“Acredito que ela não saiba o que ocorreu, pois ninguém toca no assunto perto dela”, revela a prima, Ana Karoline. A mãe de Taline tem prestado toda assistência necessária, como trocar a fralda ou dar banho na filha.