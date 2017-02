Série A2: De virada, São Caetano derrota o CAV

Com triunfo, Azulão do ABC soma sua segunda vitória e permanece ao lado de Água Santa e Bragantino, que também faturaram seis pontos; CAV está no Z-6

Na última quarta-feira, o São Caetano derrotou o Votuporanguense por 2 a 1, de virada e somou o seu sexto ponto na Série A2 do Campeonato Paulista. O duelo, válido pela segunda rodada da competição, foi disputado na noite desta quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Paulo Josué abriu o placar para o CAV, mas Lincom e Ermínio anotaram o vira-vira para o Azulão do ABC.

Após um primeiro tempo sem grandes emoções no Anacleto Campanella, Paulo Josué, aos 20 minutos da segunda etapa, tirou o primeiro zero do placar, deixando o CAV na vantagem. Mas a festa do time do interior não durou muito tempo. Lincom deixou tudo igual aos 32 minutos. 11 minutos depois, Ermínio virou para dar a vitória ao Azulão do ABC.

Sem vencer nenhuma, o CAV permanece na zona de rebaixamento, com 0 ponto, estando a frente apenas do União Barbarense. Do outro lado, com eis pontos em dois jogos, o São Caetano divide a liderança do campeonato com Bragantino e Água Santa, que também faturaram todos os pontos em disputa até aqui.

O Votuporanguense volta a jogar pela Série A2 já neste fim de semana, pela terceira rodada da competição. Amanhã, às 16h, o CAV recebe o Barretos na arena Plínio Marin. Na segunda-feira, o São Caetano visita o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola rola às 20h, em Campinas.