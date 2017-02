Araçatuba: Diretor de prefeitura é demitido após postagens ofensivas a ex-primeira dama em rede social

O diretor do departamento jurídico da prefeitura de Araçatuba (SP) Celso D’Alkmin Filho foi demitido nesta sexta-feira (3) depois de postar comentários ofensivos sobre a situação da ex-primeira dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, que estava internada desde o dia 24 após sofrer um AVC.

Celso começou a trabalhar na prefeitura de Araçatuba no início deste ano, junto a atual administração, e tinha um cargo comissionado. Procurado o ex-diretor, que não quis falar sobre o assunto.

A maior parte das publicações são de outras pessoas, que o até então diretor republicou na página dele de uma rede social. Em uma das postagens, ele compartilha uma notícia e escreve: “Ele não via a hora de se livrar desse estrupício para poder se dedicar a Rosemary”.

Já em outra postagem, o diretor jurídico da prefeitura escreve que deveriam desligar os aparelhos da ex-primeira dama: “Safada, façam o favor para a população e desliguem logo os aparelhos para sair mais barato a conta que nós iremos pagar”, escreveu.

D’Alkmin também comentou a demissão de uma médica do hospital Sírio Libanês depois que ela repassou para colegas pelo WhatsApp o estado de saúde de Maria Letícia, antes de o hospital fazer a divulgação oficial. Na postagem ele escreve: “Diretoria safada…fazendo média com uma vaca cornuda”.

O prefeito de Araçatuba repudiou as postagens de Celso. “Foi um momento de infelicidade do Celso nessa questão. Tivemos exemplo do gesto do Fernando Henrique com o Lula, assim como o Lula teve um gesto com o Fernando Henrique quando ele perdeu a dona Ruth. Esse gesto (postagens) foi executado dentro do período de trabalho. Se ele estivesse fora do horário de trabalho eu diria que não teria nada a declarar, mas como foi dentro do expediente, falo para vocês que ele será punido severamente, ele está despedido”, afirmou o prefeito.