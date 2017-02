3ª idade: Uniati da Unifev está com as inscrições abertas

As inscrições para o curso de extensão da Universidade Aberta à Terceira Idade (Uniati) da Unifev já estão abertas. As aulas terão início na próxima quarta-feira (dia 08), às 14 horas, no Campus Centro da Instituição.

Para se inscrever, é necessário que o aluno tenha acima de 50 anos e seja alfabetizado. Os interessados devem procurar a Central de Relacionamento dos dois campi do Centro Universitário de Votuporanga, portando RG, CPF e um comprovante de residência.

Totalmente gratuita, a Uniati tem o objetivo de proporcionar a inclusão e a integração da pessoa idosa ao mundo acadêmico, com aulas teóricas e práticas em diversas áreas de conhecimento. O Programa, desenvolvido na Unifev, é o único dessa modalidade oferecido por uma Instituição de Ensino Superior (IES) da região Noroeste Paulista.

De acordo com a coordenadora da Uniati e da graduação em Serviço Social do Centro Universitário de Votuporanga, Profa. Ma. Marinês Ralho, o conteúdo do curso é voltado ao bem-estar físico e mental dos participantes.

“Além das disciplinas que visam à formação continuada em conhecimentos gerais, tais como Paisagismo e Permacultura, Direito, História da Arte e Língua Portuguesa, neste ano, haverá uma intensificação de atividades mais dinâmicas, por meio de exercícios físicos e visitas técnicas”.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3405-9990.

