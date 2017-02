Agricultura: Secretário da Agricultura visita região

O secretário da Agricultura, Arnaldo Jardim, esteve ontem na região. Em São José do Rio Preto, ele fez a entrega do packing house para a Cooperativa dos Produtores Rurais, concluindo o investimento de R$ 724.527,62 feito pelo Governo do Estado, via Projeto Microbacias II e quadruplicará a capacidade de processamento de frutas e legumes (olerícolas). O equipamento e a estrutura do packing house permitirão que os produtores façam o armazenamento e a conservação dos seus produtos, agilizando a classificação e embalagem, melhorando o atendimento aos programas sociais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

O investimento total é de R$ 754.811,53, sendo R$ 524.527,57 apoiado pelo Microbacias. Em sua fala, Jardim comemorou a inauguração, afirmando que o packing house vai ” ampliar a qualidade de vida dos produtores rurais e fazer uma grande justiça. O que vocês estão fazendo tem um resultado formidável, por isso quero cumprimentar o produtor rural que faz a diferença e bater palmas para quem acreditou neste projeto; com este packing house, já são R$ 1,6 mi em contratos para a Cooperativa neste ano, mas queremos que isso se amplie”, continuou.

Arnaldo Jardim anunciou ainda o repasse de R$ 700 mil para recuperação de duas estradas rurais na região de Rio Preto, para escoamento de produção. “Com as melhorias do Microbacias II, esta Cooperativa aumentará sua produção de 500 kg por dia para 2 toneladas diárias de olerícolas”, concluiu.

Centro do pescado

Depois da cerimônia de entrega do packing house à Associação dos Produtores Rurais, o secretário Arnaldo Jardim vistoriou as obras no Centro do Pescado, que estão sendo realizadas em São José do Rio Preto. Foram construídos 27 tanques de diferentes tamanhos com um investimento de R$ 4.713.530,94 e a nova estrutura permitirá desenvolvimento de pesquisas na piscicultura paulista com objetivo de aumentar a produtividade.

Serão realizados estudos de genética, manejo e sanidade em piscicultura. Serão realizados estudos de genética, manejo e sanidade em piscicultura. As obras respeitaram o meio ambiente e foram feitas em solo compactado, e não em solo original. O Centro Apta do Pescado foi inaugurado em 2014 pelo governador Geraldo Alckmin e conta com oito pesquisadores em sua equipe.