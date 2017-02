Corinthians estreia no Paulistão desafiando o São Bento

Após conquistar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o São Bento entra no Paulistão como o time do interior que mais pode surpreender na competição. E a estreia é contra ninguém menos do que o Corinthians, em partida marcada para este sábado, às 17h, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

Durante a preparação, o Corinthians já disputou um título. Após golear o Vasco da Gama na semifinal da Flórida Cup, enfrentou o São Paulo, só que acabou perdendo nas disputas de pênalti. O último jogo treino, porém, venceu a Ferroviária, no Itaquerão, por 1 a 0, gol de Marquinhos Gabriel.

O São Bento fez inúmeros amistosos na pré-temporada, tudo para deixar o time redondo para surpreender no Estadual. O Bentão empatou sem gols com Água Santa e Paulista, goleou o Atibaia por 3 a 0, e venceu o Resende por 2 a 1. O maior destaque, porém, é Paulo Roberto Santos, que está há quatro anos no clube.

Timão preparado!

O Corinthians está definido para a estreia no Campeonato Paulista. O técnico Fábio Carille comandou um treino tático nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, em São Paulo, e confirmou a equipe com Rodriguinho como novidade no lugar de Marquinhos Gabriel.

Fábio Carille colocou o time titular em um dos campos e treinou movimentação, faltas e jogadas de escanteio. No campo paralelo, os demais jogadores fizeram um treino de campo reduzido e depois treinaram finalização. O atacante turco Kazim, recuperado de dores musculares, participou da atividade normalmente e pode ser relacionado para a partida.

O goleiro reserva Matheus Vidotto mais uma vez não foi para o gramado, pois se recupera de uma entorse no tornozelo. O arqueiro Walter também segue fora, após lesão no tórax.

Em relação ao meia Jadson, a tendência é que o jogador assine contrato ainda nesta sexta-feira. O acerto ocorreu na última terça, mas algumas alterações no contrato foram pedidas pelo atleta e, por isso, a oficialização foi adiada. Entretanto, as duas partes confirmam que são detalhes burocráticos, que não vão inviabilizar o acerto.

Mistério no Bentão!

O treinador Paulo Roberto guarda a sete chaves a escalação deste sábado. O treinador confirmou que tem de quatro a cinco pontos de interrogação: “Quanto ao time, testamos algumas formações, temos algumas dúvidas, mas a definição, só traremos momentos antes da partida”, disse o técnico.

Com base no levantamento sobre os jogadores que Paulo Roberto aproveitou no time titular nos sete amistosos, o Portal FI fez uma projeção, que parece próxima do time titular, com ressalvas em alguns setores.

Na defesa, o goleiro Rodrigo Viana, os laterais, direito Bebeto Marcelo Cordeiro e o zagueiro Pity parecem confirmados e no setor, a briga restante estaria entre os zagueiros João Paulo e Gabriel Santos. No meio de campo o mesmo se aplica aos os volantes Itaqui e Fábio Bahia, embora Leandro Melo e Moradei são nomes de peso, os que mais apareceram no inicio do testes.

Daí pra frente começam as maiores dúvidas Na armação, dois jogadores de muita qualidade, os meias Morais e Giovanni, e mais próximos do ataque, Clebson e Renan Mota, brigam por posição.

No ataque, o artilheiro Magrão pode até começar, mas para as duas posições de frente, Paulo Roberto mesclou várias formações com Jobinho, Wilson Junior, Ricardo Bueno e Guilherme Queirós, e até o “coringa” Régis.