Cultura e Turismo: Votuporanga é referência para a região

Equipes de Santa Fé do Sul e Cosmorama visitaram o Centro de Cultura e Turismo em busca de informações sobre o método de trabalho da pasta

Votuporanga também passou a ser referência regional nas áreas de cultura e turismo. Nos últimos dias, equipes técnicas de cidades vizinhas estiveram no município para conhecer não só a estrutura oferecida como, também, o trabalho desenvolvido pela Prefeitura.

A secretária municipal da Cultura e Turismo, Silvia Brandão Cuenca Stipp, recebeu a secretária da Estância Turística de Santa Fé do Sul, Ana Paula Pelaio Garcia Toppan. Acompanhada de sua equipe – formada por Andressa de Carvalho Sindô,Cristeli Santana Rossano, Janaina Mirelli Sória Ruiz Araújo e Márcia Cristina de Oliveira Araújo –, Ana Paula veio a Votuporanga para conhecer as instalações do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, o método de trabalho adotado pelo Município e para discutir a realização de projetos futuros.

Cosmorama

Uma equipe do Departamento de Educação e Cultura de Cosmorama, representada pelo prefeito Luis Fernando Gonçalves, também visitou o Centro de Cultura e Turismo. Em reunião com a secretária Silvia Stipp eles receberam informações a respeito do processo de construção do inventário de Votuporanga para pleitear o título de Município de Interesse Turístico (MIT), junto ao Governo do Estado. Durante a visita, a equipe ainda discutiu sobre a forma de elaboração do Plano Diretor de Turismo.

Secretário Estadual

Em recente passagem por Votuporanga, o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Laércio Benko, elogiou a estrutura que o Município possui na área. De posse do Plano Diretor de Turismo, Benko parabenizou a equipe pela elaboração do documento e disse ainda que muitas cidades consideradas Estâncias Turísticas não possuem um plano como este.

“Vendo este belíssimo trabalho desenvolvido na cidade, sei que Votuporanga vai se tornar um Município de Interesse Turístico, sem dúvida alguma”, afirmou Benko, naquela ocasião.

