Disque Árvore: Saev lança novo serviço gratuito

Ao todo serão oferecidas sete opções de mudas pelo serviço que atende por telefone e pessoalmente

Da Redação

Os moradores de Votuporanga já podem contar com um novo serviço da Saev Ambiental, o Disque Árvore. Lançado ontem (3/2), o projeto vai oferecer um canal rápido de comunicação entre os moradores e a autarquia para plantio de árvores nas vias públicas da cidade.

Acompanhado de Maria Júlia Dourado Bote, de 8 anos, o prefeito João Dado fez o plantio da primeira muda na residência dos avós da garota, Mércia e Edson Roberto Piva Bote, no Jardim Umuarama. “Com este programa, a Prefeitura contribui com o meio ambiente e protege o futuro da nossa humanidade. Mais árvores na cidade significam clima mais ameno e melhor qualidade de vida para todos nós”, disse o prefeito.

O serviço funciona pelos números de telefone 0800-771-1950 ou 3405-9195 e pelo atendimento pessoal, das 8h às 16h, na Rua Pernambuco, 4313. Ao solicitar o plantio de uma muda, será gerada uma ordem de serviço e após avaliação técnica sobre a espécie adequada para o local, a Saev Ambiental fará todo o trabalho de plantio, sem custo algum para o cidadão.

Para o superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti, o Disque Árvore é uma importante medida para as políticas ambientais na cidade. “A Saev Ambiental preza muito pelo meio ambiente, por isso realizamos muitos projetos voltados para essa área. O Disque Árvore é um deles, dando a oportunidade aos moradores de ter sombra e ar fresco em frente às suas casas, do jeito certo”, falou.

Segundo o superintendente adjunto, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, a ação é uma forma de melhorar a arborização de Votuporanga. “Por meio do programa, pretendemos incentivar as pessoas a terem árvores, ajudando o meio ambiente e melhorando a arborização do município. Mas, além disso, também ajudaremos os munícipes a plantar uma muda da forma correta e da espécie certa para a zona urbana”, informou.

Espécies

Ao todo serão oferecidas sete opções de mudas para o plantio em frente às casas, comércios e indústrias, sendo duas de pequeno porte para o lado próximo à rede elétrica: Ipê Amarelo do Cerrado e Magnólia; quatro de médio porte para o lado oposto da rede elétrica: Lofantera, Magnólia-amarela, Melaleuca e Pata-de-vaca; e a Aroeira-pimenteira, que pode ser plantada nos dois casos.

As plantas são do viveiro do Horto Florestal “Sérgio Ramalho Mata” que a autarquia mantém para arborização urbana (plantio em calçada).

