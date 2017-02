Julgamento: Lavezzo é condenado a 13 anos de prisão

Réu foi condenado a regime inicial fechado por ter assassinado a tiros a vítima Vinicius Valdemar da Silva, em abril de 2014

Mariana Biork

O réu Luís Armando Ferreira Lavezzo foi condenado a 13 anos de reclusão, a cumprir em regime inicial fechado, e à indenização a 50 salários mínimos à família da vítima. A sentença foi proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Votuporanga, Jorge Canil, após cerca de cinco horas de julgamento, na última sexta-feira, 03 de fevereiro.

O réu foi submetido a júri popular após ser acusado de ter assassinado a tiros a vítima Vinicius Valdemar da Silva, em abril de 2014. A defesa sustentou a tese de homicídio privilegiado, tendo o réu agindo sob a provocação da vítima, agindo em legitima defesa e sob domínio de violenta emoção, enquanto a promotoria sustentou a acusação do crime como sendo homicídio qualificado.

A partir do que foi discutido em plenário, os jurados acolheram tese da acuação, reconhecendo a materialidade, a letalidade e a autoria do crime, afastando a absolvição e o privilégio, afirmando a qualificadora. A pena foi dosada de maneira fundamentada, salvo quanto às condenações, todas por tráfico, que serão ponderadas na fase seguinte, não há dados precisos a respeito dos antecedentes, que se presumem bons.

A pena base para o crime é de 12 anos de reclusão, entretanto, a reincidência acarretou no acréscimo de um ano na sentença. Não houve atenuantes, tendo em vista que o réu limitou-se a admitir a autoria dos disparos, invocando excludente, rechaçada pelo Conselho de Sentença.

A defesa afirmou que pretende recorrer da sentença. “Apesar de a pena ser quase a mínima para o crime, nós entraremos com uma nova ação para diminuir a pena do réu ou tentar um novo júri popular”, afirmou o advogado Douglas Teodoro Fontes.

Defesa

Os advogados de defesa do réu, Douglas Teodoro Fontes e Gésus Grecco, sustentaram que Luís agiu em legítima defesa, por estar tendo constantemente ameaçado pela vítima, e sob domínio de violenta emoção. “Desde o início o réu afirma que acreditava piamente de que ele estava correndo rico de vida. No momento ele se viu descontrolado e agiu. Se sua intenção fosse realmente matar a vítima, o crime não teria acontecido no meio da rua”, disse Fontes.

Fato que comprovaria isso é o incidente onde Vinícius teria corrido atrás de Luís com uma faca. “A versão do réu teve uma testemunha, que foi ouvida pelos autos, que contou ter visto Luís ofegante após ter corrido de Vinícius.”

A defesa também pediu para que fosse levado em conta o fato que de Luís se entregou. “Não consta nos autos ninguém o delatando. Ele poderia negar, mas confessou autoria do crime, dando sua versão do fato. Não podemos separar e não levar em conta essa atitude.”

Acusação

O responsável pela promotoria, José Vieira, contestou a justificativa de legítima defesa. “Não há provas de que ele agiu para se defender, não há provas de que houve uma desavença grande, muito menos que justifique tirar a vida do outro. Ele disse que Vinícius olhou feio para ele, mas isso é motivo para matar? Ele o executou, sem chances de se defender.”

Outro contentamento foi a eficácia dos disparos, especialmente pelo réu ter afirmado que nunca havia atirado antes. “Dois tiros certeiros a quatro metros de distância? Isso não existe.”

O crime

O fato aconteceu em 24 de abril de 2014, por volta das 13h, na Rua Antonio Galera Lopes, localizada no bairro Pró Povo. A vítima, de 36 anos, morador da Rua Paulo Moretti, foi assassinado com um tiro na cabeça e outro no lábio.

O julgamento teve como testemunha A. M. S., irmã da vítima, que disse estar na cama de sua mãe no momento em que o crime aconteceu. “Ele chegou do trabalho e disse que iria sair para fumar um e, 15 minutos depois, vieram até a casa de minha mãe nos avisar de que tinham atirado no meu irmão.” A irmã nega qualquer envolvimento de amizade entre Vinícius e Luiz e não soube dizer se o irmão teria alguma dívida devido ao vício.

O crime teria acontecido quando ambos se encontraram ao acaso na rua e a vítima, segundo Luís, teria olhado para ele de forma ameaçadora. Luís teria ouvido Vinícius dizer que o mataria e teria feito movimentos de queria sacar uma arma, quando Luís sacou sua arma e atirou, dando três disparos. “Eu tinha que me defender de alguma forma”, disse o réu.

No momento do crime, não foi possível identificar o autor dos disparos, pois no local não havia testemunhas. Entretanto, posteriormente, Luís assumiu a autoria dos disparos. O réu, que foi condenado e está cumprindo pena por tráfico de drogas, afirmou que não vendia os entorpecentes, negando que o crime teria acontecido por acerto de constas. Segundo ele, Vinicius estaria o ameaçando constantemente após encontrar o réu usando crack com sua ex-companheira.

“Ele ficou com ciúmes”, disse o réu, relatando que uma emana antes Vinicius teria corrido atrás dele com uma faca, dizendo que o mataria. “Eu não chamei a policia porque se a gente chama, a gente coloca a nossa ida e a vida da nossa família em risco.”

O promotor José Vieira da Costa Neto, que representou a Justiça Pública, contestou os fatos relatados pelo réu, alegando que ele teria dado uma versão diferente dos fatos. “Para a policia, Luiz havia dito que tinha ido atrás de Vinícius em uma mata ciliar fumar crack junto. Se ele tinha tanto medo assim da vítima, como acompanhou ele?”, contestou. O réu, por sua vez, alegou que teria sido coagido pela polícia a dar as declarações anteriormente. “Eles estavam me ameaçando.”

Jurados

Dos 25 jurados sorteados, sete foram selecionados para compor a bancada. São eles: Agostinho da Silva Ianhas, Helena Maria Moreli, Josué Donizete da Silva, Luciana Manzini dos Santos, Luciane Aparecida Bronco Maranini, Salvador Castrequini Neto e Valdemar Delavale Junior.