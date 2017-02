Maílson da Nóbrega: Rolandinho encontra-se com ex-ministro

Secretário do Desenvolvimento Econômico de Votuporanga diz que encontro discutirá situação crítica de municípios

O presidente do Diretório Municipal do PSD – Partido Social Democrático, Rolandinho Nogueira, participará de um encontro em São Paulo, na próxima segunda-feira, que reunirá prefeitos eleitos pela sigla, além do ministro Gilberto Kassab. De acordo com Rolandinho, “diante do cenário pouco alentador encontrado pela maioria dos prefeitos que assumiram seus cargos no dia 1º de janeiro, com municípios mergulhados em grandes dificuldades financeiras, para tentar clarear este panorama de crise, o Espaço Democrático – Fundação de Estudos e Formação Política do PSD, oportunizou este encontro, cuja exposição principal será do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, um dos maiores especialistas em economia brasileira”, informou.

O dirigente partidário, que também é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga, como, explicou que o tema a ser abordado junto aos gestores públicos, serão os riscos, perspectivas e desafios para a administração municipal. Ex-ministro da Fazenda (1988-1990), Maílson da Nóbrega tem seis livros publicados e é colunista da revista semanal VEJA. Antes de assumir o ministério, foi diretor-executivo do European Brazilian Bank, em Londres, presidente do Conselho Monetário Nacional e do CONFAZ e integrante do board de governadores do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Em 2013, ganhou o prêmio Economista do ano, concedido pela Ordem dos Economistas do Brasil.

Serviço

Riscos, perspectivas e desafios para a administração municipal.

Palestra com o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega

Dia 6 de fevereiro (segunda-feira), às 17h

Auditório do andar térreo, rua Santo Antônio, 184, Bela Vista, São Paulo (SP).