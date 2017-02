Melhora o humor: Chocolate previne doenças cardiovasculares

Cálcio, fósforo, proteínas e antioxidantes são benefícios do alimento, apesar do medo de engordar da população, chocolate pode trazer benefícios à saúde

Da Redação

Na Páscoa, o chocolate está presente na mesa dos brasileiros. O consumo moderado desta iguaria pode trazer vários benefícios nutricionais, já que o alimento, principalmente nas versões amargas, é fonte de nutrientes como cálcio, fósforo, proteínas e outros minerais necessários ao organismo e ajuda a prevenir doenças cardiovasculares.

Outro benefício do chocolate é que ele é fonte de antioxidantes, que combatem os radicais livres e ajudam a diminuir o colesterol. Além de ter um sabor agradável, o chocolate estimula a produção da serotonina, neurotransmissor que melhora o humor e traz a sensação de bem-estar e prazer.

Entre os benefícios do produto, o mais estudado é o efeito protetor de doenças cardiovasculares devido à presença de flavonoides no cacau. Eles melhoram o fluxo sanguíneo, ajudam na prevenção de coágulos, auxiliam no combate aos radicais livres, o que retarda o envelhecimento precoce. Ainda que há estudos ainda envolvendo melhora da sensibilidade à insulina e controle da pressão arterial. Cabe lembrar que o abuso do consumo pode causar diarreia e mal estar, levando à necessidade de suspensão imediata do chocolate e hidratação com líquidos.