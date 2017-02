Oportunidade: Lacta contrata temporários para a Páscoa

Lacta, marca da Mondelēz Brasil, pioneira na produção de ovos de chocolate no país há 76 anos, reforça as suas equipes nos pontos de vendas com cerca de 6.500 funcionários temporários. A companhia também já preencheu cerca de mil posições para atuação nas fábricas.

As vagas representam uma grande oportunidade para diversos profissionais que estão em busca de uma relocação no mercado de trabalho, especialmente em um momento de instabilidade econômica como o atual. Historicamente, 13% dos animadores de Páscoa, como são chamados esses profissionais internamente, são contratados posteriormente como promotores da Mondelēz Brasil.

Os selecionados ajudarão no contato com os consumidores na escolha dos produtos nos pontos de venda e trabalharão até abril de 2017 em praças estratégicas de todo o Brasil. O período de atuação desses profissionais começa ao longo de março e segue até o domingo de Páscoa. Os candidatos devem preencher os seguintes requisitos e competências:

Requisitos obrigatórios:

– Ter 18 anos ou mais;

– Possuir Ensino Médio Completo

Competências/Experiências:

– Boa capacidade de comunicação/abordagem a clientes;

– Pró-atividade e perseverança;

– Experiência prévia em Vendas/Merchandising será um diferencial.

Tem vagas para a região. O e-mail para os interessados é pascoa2017@spotpromo.com.br.