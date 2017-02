Poço profundo: Funcionários alegam falta de pagamento

Funcionários da Capter Engenharia e Logística, vencedora da licitação para construção do novo poço profundo de Votuporanga, fizeram manifestação na manhã de ontem, alegando falta de pagamento. Consultada a respeito, a Saev Ambiental afirma que está em dia com a empresa licitada para construção do poço profundo e esclarece que não tem autonomia, e não é de sua responsabilidade a relação da empresa com seus fornecedores.

O Diário tentou falar com a firma, mas até o fechamento desta edição ainda não tinha obtido contato.