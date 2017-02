Polícia: Central de Flagrantes é adequada com apoio de parceiros

MAÍRA PETRUZ:-

A Polícia Civil de Votuporanga inaugurou, na manhã de ontem, sua Central de Flagrantes. O município é um dos únicos no estado a ter uma unidade centralizada para a lavratura de ocorrências de toda a sua microrregião, que hoje abrange 15 cidades, com 23 unidades.

O descerramento da placa contou com a presença de autoridades como o delegado da Seccional, Elizio Aparecido Ferreira, o prefeito de Votuporanga, João Dado, representantes da Câmara, os vereadores Hery Kattwinkel e a Edinalva, além de delegados e servidores do da polícia.

O local foi instalado onde, anteriormente, funcionava o Plantão Policial, na Rua Bahia. Antes, o delegado de plantão teria que se deslocar aos municípios para lavrar o flagrante fora do horário de atendimento das delegacias, agora, a polícia registra a ocorrência em Votuporanga, o que dá celeridade ao processo.

A adequação do espaço para receber a central ganhou apoio da iniciativa privada, através de aproximadamente 20 parceiros, que investiram na reforma do relhado, fiação, esgoto e parte hidráulica. Conforme foi relatado pelo delegado, o apoiador da obra foi o atual prefeito, João Dado, antes mesmo deste assumir a prefeitura. No final de dezembro, após uma visita ao local, ele buscou apoio de parceiros que resolveram assumir a obra.

Elizio, em seu discurso, afirmou que esse é um momento de glória, comemoração e orgulho, tanto para a polícia, quanto para a sociedade. “Isso é um benefício para Votuporanga. Estamos fazendo com que melhore a situação de delegacias e policiais”, disse ele.

Dado, por sua vez, exaltou a participação dos parceiros, principalmente de Fausto Melo, que foi líder da mão de obra, e também a solidariedade da do povo votuporanguense. “Essa obra é a demonstração onde Votuporanga é solidária”, afirmou o prefeito.