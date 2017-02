Ponto de Vista: A.C. de Camargo

O mês de fevereiro começou no país marcado por uma série de acontecimentos que mereceram espaços consideráveis na grande mídia. As duas casas do Congresso estão de comandos novos. Eunício de Oliveira foi eleito presidente do Senado e a percepção que se tem é que pouco ou nada muda em relação à forma de condução do anterior, Renan Calheiros. Na Câmara, liberado para a disputa pelo Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Maia foi reeleito com muito mais votos do que o necessário, o que, na prática, convalida a decisão do Judiciário.

O sucessor

O ministro Luiz Edson Fachin é o substituto de Teori Zavascki como relator do processo da operação Lava Jato. A escolha foi por sorteio, que envolveu outros quatro colegas seus. Para o juiz Sérgio Moro, que conduz a operação Lava Jato, o novo relator é “eficiente e independente”. Isso só vai ser verificado depois que ele assumir efetivamente o comando da relatoria.

No xilindró

Outro destaque da semana foi a prisão, tão logo chegou ao Brasil, vindo dos Esteados Unidos, de Eike Batista. O acontecimento mostra que rico também vai para a cadeia, apesar de que o megaempreendedor hoje não é tão rico quanto antes, quando chegou a ser reconhecido como dono da sétima fortuna do planeta, segundo a revista Forbes.

Nota triste

A nota triste da primeira semana de fevereiro ficou por conta do reconhecimento da morte cerebral da ex-primeira-dama do Brasil, Dona Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Lula. Ela foi acometida de um AVC – Acidente Vascular Cerebral e não conseguiu se recuperar.

Economia

Se a recuperação da economia tem dado sinais positivos nos últimos dias, apesar de que ainda moderadamente, em Votuporanga a notícia da chegada de mais uma empresa de grande porte, no ramo de alimentos, a ser instalada proximamente na cidade, é motivo de alento.

Comércio

O comércio da cidade vai estar envolvido, na próxima semana, com a realização de um evento promocional de vendas que fez muito sucesso no passado e que ficou fora de cena por muito tempo retornando com a expectativa de encontrar respostas positivas. É a Semana do Consumidor.

Coisa & Tal

Enquanto a cidade de São Paulo está praticamente submersa pelas águas de janeiro e fevereiro, aguardando as de março, seu prefeito parece estar mais preocupado em por em prática ações que rendem promoção midiática. Como o combate aos grafites e pichações (aqui certíssimo), vestir-se de gari e outros que tais. Existe coisa pior? Claro que. Sim, vide Donald Trump. Em tempo: João Dória é tido como eventual candidato ao governo do Estado ano que vem.

Entre aspas

Vale sempre citar Albert Einstein (1879-1955):

– Meu ideal político é a democracia. Que todo indivíduo seja respeitado e nenhum idolatrado.

Hoje na história

No dia 4 de fevereiro de 1934 falecia no Rio de Janeiro, aos 71 anos de idade e depois de fugir de um hospício, o músico Ernesto Nazaré. Em 1987 chegava ao fim o programa de congelamento de preços do Plano Cruzado. Em 1991 morria o jornalista e escritor Paulo Francis. Em Votuporanga, em 1993, era criada a escola Maria Nívea Costa Pinto Freitas e em 1994 a escola Sebastião Almeida Oliveira.