Prevenção/ Arboviroses: Município deve investir em agentes de saúde

MAÍRA PETRUZ

Na manhã de ontem, a Secretaria da Saúde apresentou o Panorama das arboviroses em Votuporanga. Comandado por Marcia Reina, nova secretária à frente da pasta, o encontro contou com a presença de agentes de saúde e representantes de diversos setores da sociedade, que terão como missão disseminar as informações adquiridas durante o evento.

Na abertura, o prefeito João Dado exaltou os trabalhos efetuados pela secretária no primeiro mês na pasta, já que a mesma possui especializações, principalmente no campo de imunização. Ele também pediu para que a comunidade auxilie nos trabalhos dos agentes, para que os bons números alcançados por Votuporanga continuem a vigorar.

Dado também elogiou o trabalho dos agentes de saúde e prometeu melhorar os salários e mais contratações. “Sabemos que existe o fenômeno salarial, que não é adequado, mas vamos melhorar. Além disso, abriremos concurso para agentes, tudo para aumentar o nosso efetivo e ampliar os recursos necessários para esse combate, já que o mosquito é um ser esperto, nefasto e extremamente perigoso”, disse.

Mauro Marzochi, representante do Instituto Osvaldo Cruz, também estava presente no evento e foi convidado a falar aos presentes. “Eu acho que as prefeituras estão cumprindo com o seu papel, mas que as arboviroses são assuntos muito sérios. Outro exemplo é o da leishmaniose, que antes estava apenas na zona rural, e hoje está dentro das cidades”, disse, citando a importância do poder executivo oferecer saneamento básico para seus munícipes.

Quanto à febre amarela, a mais recente preocupação da área da saúde, o especialista relatou que o Brasil possui, sim, quantidade suficiente de vacina para prevenção da doença, e que o país chega até a exportar a substância para países da África e da Ásia. “Temos dados científicos que afirmam que um décimo dessa vacina é capaz de fazer o mesmo efeito que a dose total. O que temos é suficiente para imunizar o Brasil todo”, relatou ele.

Apresentação

Durante o encontro, foi discutida a atual situação epidemiológica da dengue, febre chikungunya, zika vírus e febre amarela no município. Até o momento, foram registrados apenas dois casos positivos de dengue e um de zika vírus.

Quanto ao chikungunya, nenhum caso positivo foi registrado ainda esse ano. O mesmo vale para a febre amarela, o que vai em contrapartida aos municípios da região, que chegaram, até mesmo, a registrar mortes pela doença.

A secretária, em sua fala, disse que, apesar dos números serem favoráveis, isso não é o suficiente para deixar de lado o controle do vetor, que é o mosquito aedes aegypit. “Existe um trabalho da equipe de controle de vetores que é diário, mas também é muito importante à participação da população, por isso convidamos as lideranças”, disse.

Mutirão

O município tem se empenhado para promover estratégias dos arboviroses. Começou em janeiro, o Mutirão “Todos Contra o Aedes”, uma ação do governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria da Saúde. As visitas e orientações ocorrem quinzenalmente aos sábados, e nas primeiras ações do ano já percorreram mais de 5 mil imóveis, entre casas, estabelecimentos e terrenos baldios. Aproximadamente 100 funcionários da Secretaria Municipal da Saúde, entre supervisores, agentes de saúde e de endemias estão empenhados nesta força-tarefa. O Mutirão será realizado até o mês de abril com a previsão de contemplar todos os bairros da cidade.

Fotos: André Takahashi