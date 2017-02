Rio Preto: Mãe é presa suspeita de degolar e esconder bebê

Uma mulher de 24 anos foi presa suspeita de degolar o filho recém-nascido na manhã de ontem (3), no Parque Industrial, em São José do Rio Preto. De acordo com a polícia, a mulher ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para dizer que estava com contrações e tinha entrado em trabalho de parto.

A ambulância foi até o local e, segundo a polícia, a mulher foi até a porta e entregou aos atendentes do Samu um saco plástico preto com a placenta e disse que a criança não havia nascido. Desconfiados, os socorristas acionaram a polícia.

Ao entrar na casa, os policiais perguntaram sobre o bebê e a mulher disse que o havia jogado em um ralo. A mãe ainda se recusou a deixar os policiais entrarem no quarto, mas a polícia forçou a entrada e encontrou o bebê morto, com um corte de faca no pescoço, debaixo da cama.

Ela foi levada para o plantão policial e presa em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver.

A mulher disse à polícia que é homossexual e que a gravidez foi resultado de um estupro na família e que, por isso, teve esta atitude.

Para as amigas, a suspeita disse que sua barriga estava grande devido a um mioma.