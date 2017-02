Salve-se quem puder!

Olga Balbo Ferreira Fontes:-

Não é de hoje que vivemos com medo da violência, mas nos últimos dias, tem sido ainda pior. Com as recentes notícias sobre rebeliões e bandidos ainda a solta, está ficando cada vez mais difícil sonhar com dias melhores, onde possamos viver sem a violência que nos assombra e nos recolhe. Nossos lares parece ser o único lugar onde ainda nos sentimos razoavelmente seguros.

Entre tantos descasos e desmandos políticos, muitos deles com conseqüências previsíveis, não só presenciamos como também somos vítimas do que era para ser a Segurança Pública. Estatísticas nos dão conta que o extermínio e execução de jovens têm matado mais do que muitas guerras sangrentas. Bandidos, sem o menor constrangimento, e a qualquer hora do dia ou da noite, eliminam seres humanos como se estivessem abatendo uma ave para a sobrevivência. Assaltos a mão armada, já se tornaram tão corriqueiros que mudou os hábitos da população, ao ponto de nos sentimos com medo de andar bem vestido, portar celulares em público, usar cartões de crédito, dirigir nosso carro por certas localidades. Até mesmo ter um simples momento de lazer, como ir a um restaurante atualmente nos causa receio, pois sabermos que lá também corremos o risco de sermos assaltados e mortos a qualquer momento. Andar de taxi? Esqueça, pois também já não é mais uma opção segura! Tivemos notícias de moças que foram estupradas por motoristas de Uber. Quanto ao transporte coletivo, são tantos os casos de abusos e roubos nas paradas de ônibus, dentro deles e em quaisquer outros lugares, que simplesmente nos sentimos acuados e privados do nosso sagrado direito de ir e vir. Dias desses, bem próximo de nossa cidade, houve explosões a Bancos e á Caixas eletrônicos que deixaram muitas pessoas sem os benefícios e os serviços oferecidos pelas Agencias bancárias. Os assaltantes em bando, armados até os dentes, simplesmente adentraram nossas pacatas cidades, assim como nos filmes de Farowest, e executaram milimetricamente, seu projeto, arquitetado com admirável inteligência maligna, e sem nenhuma interferência da policia local.

Enquanto isso, presídios super lotados que deveriam coibir as atividades criminosas e restaurar bandidos, há muito sinalizavam que algo ruim estava prestes a acontecer, pois perderam a capacidade de abrigar seres humanos e de recuperá-los. Hoje não passam de um amontoado de pessoas sem ocupação e com muito tempo ocioso para maquinar toda a sorte de mal. A verdade é que os nossos presídios são verdadeiros barris de pólvora, prontos para explodir ao menor descuido policial. Celas fétidas e abarrotadas que amontoam seus “hóspedes” como se fossem animais selvagens e sem nenhum interesse comercial. Outros, já nem celas têm mais, os detentos, “à céu aberto” circulam livremente pelos espaços dando ordem uns aos outros, exibindo celulares, usando drogas e se agregando em diferentes “organizações” como o P.C.C, Comando Vermelho e etc. Segundo pesquisas recentes, são 27 facções criminosas que atualmente disputam o comando em nosso país. É pouco ou querem mais?!?

Separados da sociedade apenas por muros e mesmo do lado de dentro, de um ou de outro jeito ainda são eles quem de fato dão as cartas aqui fora. Comandam com “mão de ferro” o tráfico de drogas nas ruas e que a cada dia só aumenta, recrutando jovens e famílias inteiras para o submundo do crime, sem discriminação. De faro, as paredes dos nossos presídios não são empecilho nenhum para continuarem a reinar no nosso país e pasmem: tudo isso feito, “sob os olhares da lei” que já não tem mais nenhum controle e poder sobre a situação. Alguns poucos até são presos, o que nos alegra e reanima a esperança, mas não demora nada, lá estão eles novamente nas ruas.

Recentemente tivemos uma amostra do poderio dos bandidos e de quão organizados eles estão. Assistimos a um estarrecedor espetáculo de carnificina humana, onde dezenas e dezenas de presos pertencentes a facções criminosas rivais foram decapitadas e esquartejadas em diferentes presídios brasileiros. Quem como eu teve a curiosidade de acompanhar e ver alguns vídeos da chacina, ficou horrorizada, tamanha a crueldade!

Sim amigos, parece que o caos instalou-se definitivamente em nosso país e hoje nos sentimos mais presos do que os presos e completamente ao Deus dará. O que ainda podemos esperar de um Sistema de Segurança que nem sequer consegue dominar os que estão restritos em alguns metros quadrados, que dirá então proteger uma sociedade inteira que convive diariamente com os bandidos em liberdade nos 8.500 km²?!? Simplesmente não acreditamos mais que a justiça dê conta da tarefa de nos proteger!

Diante de toda violência, impunidade e insegurança, desolados questionamos: quem poderá nos valer? Que Deus nos ajude, pois infelizmente ninguém mais além dEle poderá segurar essas rédeas e resolver de fato os nossos problemas.

Olga Balbo Ferreira Fontes

é educadora e escreve neste espaço aos sábados

olga_balbo@hotmail.com