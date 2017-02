Tentando escapar da zona da degola, CAV recebe o Barretos

Ainda sem vencer, o Votuporanguense joga pressionado contra o Touro para tentar escapar das últimas posições e somar pontos no Campeonato Paulista da Série A2

O Votuporanguense entra em campo, neste sábado, pressionado. Pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2, o CAV recebe o Barretos, em duelo marcado para as 16h, na arena Plínio Marin, em Votuporanga, precisando vencer para sair da incômoda e perigosa zona de rebaixamento.

Na primeira rodada, o CAV foi superado em casa pelo Água Santa, de Diadema, por 1 a 0. Já no meio da última semana, a Pantera foi bem, saiu na frente, mas acabou levando a virada do São Caetano e segue zerada na competição. Mogi Mirim e União Barbarense também não possuem pontos após duas rodadas.

Do outro lado está o Barretos, que se recuperou da estreia com derrota por 1 a 0 para a Portuguesa. No meio da semana, jogando em casa, o Touro bateu o Leão da Treze por 2 a 0, ocupando assim um lugar no meio da tabela.