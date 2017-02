Vai prevalecer o bom momento na Série A2?

Do outro lado o adversário vem de um importante triunfo fora de casa e já sonha com o G4

Um dos estaduais mais concorridos do Brasil, a Série A2 do Campeonato Paulista já começa a ganhar suas formas. Vindo de duas derrotas consecutivas, o Votuporanguense recebe o Barretos neste sábado, às 16 horas, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Do outro lado o adversário vem de um importante triunfo fora de casa e já sonha com o G4 da competição nesta terceira rodada.

Com três pontos, o Barretos aparece empatado com Portuguesa, Velo Clube, Guarani e Sertãozinho, colado na zona de classificação ás semifinais. Já o Votuporanguense aparece na vice-lanterna, a frente apenas do União Barbarense pelo saldo de gols.

Quem vai?

Perante uma torcida exigente, o Votuporanguense entra em campo neste sábado com obrigação de reabilitar-se no campeonato e conquistar os três primeiro pontos na competição. O CAV vem de duas derrotas seguidas e está na zona de rebaixamento. As Rádios Cidade 1190 AM e a Líder AM 830, transmitem direto da Arena Plínio Marin, o pega.

“Fiquei muito satisfeito pelo que o time apresentou no jogo passado. Marcamos muito mais que na primeira partida e agredimos ofensivamente muito mais o adversário. Nós tivemos um nível de jogo muito igual para igual ao São Caetano. Saímos na frente do marcador, antes acertamos a trave deles e infelizmente em detalhes da partida sofremos a virada. Merecíamos uma sorte melhor e, esperamos conquistar a nossa primeira vitória contra o excelente time do Barretos”.

Estreia

O Barretos deve ter uma estreia neste final de semana. Vindo de uma importante vitória dentro de casa, o técnico Márcio Ribeiro ganhou a opção do lateral esquerdo Tarracha, que vinha se recuperando de uma lesão no Departamento Médico. Se ele for liberado para entrar em campo, o treinador pode apostar na sua entrada no lugar de Samuel, que é considerado o reserva da posição.

“Graça a Deus a gente vem de uma vitória agora, depois de uma estreia ruim lá em São Paulo, que a gente sofreu um gol no finalzinho contra a Portuguesa, mas a gente conseguiu se recuperar em casa. Agora é tentar se aproveitar desse momento ruim da Votuporanguense, que ainda não venceu, pra que a gente possa encostar ainda no G4”, disse o treinador em entrevista exclusiva para o Portal Futebol Interior.