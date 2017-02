ALESP: Fundadora da Liga das Mulheres Eleitoras recebe homenagem

FERNANDA RIBEIRO ISHIKAWA:-

No próximo dia 9 de fevereiro, às 20h, no Auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, será realizada uma sessão solene em comemoração aos 80 anos da Dra. Dalva Cristofoletti Paes da Silva, fundadora da Libra – Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, e diretora do CEAME – Centro de Estudos e Apoio aos Municípios e Empresas.

Dalva é muito conhecida e respeitada pelos prefeitos de todo o país pelo seu ativismo em prol da causa do municipalismo. A iniciativa da homenagem partiu da deputada estadual Clélia Gomes, e durante as falas, esta vivência de mais de 60 anos no Movimento Municipalista da Dra Dalva deverá ser exaltada pelos participantes.

Com reconhecida atuação na diretoria executiva da APM – Associação Paulista de Municípios, além de outras inúmeras experiências como professora universitária e de EXECUTIVA em empresas privadas, ela é uma unanimidade entre os prefeitos, que destacam a força do seu trabalho para que o Município tenha uma estrutura pública, integrada por setores produtivos e forças vivas da comunidade, que seja capaz de fazer a diferença na busca de melhor qualidade de vida para o cidadão. A Dra. Dalva foi uma das presenças de destaque no Congresso da Associação dos Municípios da Araraquarense, realizado em Votuporanga, em 2015.

Reprodução