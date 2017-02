AVAFEST: 3º Encontro de Aeromodelismo traz o campeão mundial Jasse Dussia

Conforme publicado em primeira-mão por este jornal, o evento está programado para os 21, 22 e 23 de abril na pista do 6º Distrito

Danilo Liévana de Camargo

Integrantes da AVA (Associação Votuporanguense de Aeromodelismo) confirmaram na manhã de ontem na redação deste Diário, que a AVAFEST deste ano receberápela primeira vez no Brasil,a presença do campeão mundial de aeromodelismo, JaseDussia, de Michigan EUA. Conforme publicado em primeira-mão por este jornal, o evento está programado para acontecer entre os 21, 22 e 23 de abril na pista da entidade que fica no 6º Distrito Empresarial, na rodovia PériclesBelini em Votuporanga.

Para este ano o presidente da entidade, Gleiser Souza, também confirmou as presenças das ‘feras’ no esporte:– Marcelo Batata de Brasília, campeão brasileiro helimodelismo; Mauricio Sassaki, campeão brasileiro IMAC; Bráulio Lorenzo, bicampeão brasileiro em helimodelismo 2013; Rodrigo Boschiero (Salsa), de São Paulo, que trará o maior Aeromodelo Decathlon 40% de escala de um real do Brasil. Foi escolhido como narrador oficial do evento o ‘Vadico’ -narrador oficial da CBA Comitê Brasileiro de Acrobacia Aérea.

Na variada programação da AVAFEST Gleiser confirmou apresentações de manobras de precisão com aeromodelos e helicópteros, voos noturnos com aeromodelos a jato e disse“Uma das atrações que o publico adora será o ‘caça raposa’ onde aeromodelistas seguem com seus aviões um único modelo com a intenção de derruba-lo”, confirma o organizador.

Os organizadores contam com a presença de aeromodelistas e entusiastas de vários estados brasileirosqueprometem lotar a pista da AVA,que neste ano estará com seus portões abertos à população. Gleiser comentou também que no local terá praça de alimentação, área de camping, arquibancada, telas e alambrados de segurança, além de vagas de estacionamento gratuito.

O evento, que conta neste ano com uma parceria exclusiva de divulgação pela Rádio Clube FM e por este Diário, conta com apoio de empresas locais para financiarem em partes, os custos do evento. Trata-se de um esporte altamente tecnológico que atrai famílias inteiras, “pura diversão”, comenta Gleiser.

LEG: Integrantes da AVA que estiveram na redação deste Diário: DenilsonManzano, Gleiser Souza, Adriano Manzano e Daniel Camargo

LEG: Confirmada na AVAFEST a presença do campeão mundial de aeromodelismo, JaseDussia, de Michigan EUA