De Trivela: Mais do mesmo

Começou mais um campeonato paulista esse final de semana e com ele o interminável debate sobre a relevância dos estaduais. Todo ano é a mesma coisa e volto a dizer que não se fazem mais regionais como antigamente. Um dos motivos para essa afirmação é que as pobres equipes do interior estão, em sua grande maioria falidas, o que explica esse sobe e desce anual com os ditos times pequenos. Foi-se o tempo em que jogar no Mário Alves Mendonça era um terror para o Corinthians e sair da Rua Javari após um jogo era como enfrentar uma guerra.

Com o baixo nível das equipes, os ditos grandes sempre vão jogar em casa, com raras exceções.

Penso que o mais correto seria criar um campeonato estilo copa do Brasil para os pequenos e os grandes de são Paulo poderiam voltar a disputar torneios regionais como era o Rio – São Paulo. Rentável e sem dúvida muito mais equilibrado e emocionante.

Diante desses fatos é fácil prever que o quarteto dos grandes irá disputar as semifinais e então o campeonato começa realmente começa. Dificilmente um pequeno consegue levantar a taça.

Desde sempre a força da grana domina o futebol e o Palmeiras é prova disso.

Além de ter dinheiro em caixa tem uma diretoria que mesmo com seus defeitos prioriza as conquistas e para mim é o favorito para ganhar essa paulistinha.

Santos, São Paulo e Corinthians correm por fora nessa briga e com certeza estarão na fase final do campeonato.

A constatação da quase morte das equipes interioranas não é recente. E passa pelos interesses de diretorias que agem em benefício próprio além de presidentes que se perpetuam no poder como se fossem os donos das equipes.

Times como o América de Rio Preto, o Taquaritinga ou o Jalesense tiveram um passado brilhante no futebol de São Paulo não podem ficar no esquecimento.

Notícias como os leilões do Estádio Brinco de Ouro do Guarani e do Teixeirão em Rio Preto entristecem não só os torcedores, mas todos aqueles apaixonados pelas histórias marcantes que o futebol nos proporciona.

O problema é que em tempos de corrupção à flor da pele, nem mesmo o futebol que sempre foi motivo de alegria e de paixão acaba nas delegacias da Polícia Federal.

Não sei se com todo esse cenário, a salvação do futebol do interior ainda é possível, mas onde há paixão, existe esperança.

Jefferson Camargo é colaborador deste Diário e otimista.