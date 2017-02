Dona Joventina morre aos 82 anos

Faleceu na última quinta-feira, a senhora Joventina Caetano do Nascimento (mãe da presidente do Sincomerciários de Votuporanga), 82 anos. Viúva, deixa os filhos: Glorinha, casada com Lila; Lia, casada com Peterson Marques; Neuza, casada com Celso; Elio, casado com Maria; Valdemir (Dimi), casado com Silvana; Didi, casado com Mara e Valmi, solteiro. Deixa ainda os netos: Anny, Lucas, Jan, Juliana, Beatriz, André, Natália, Alexandre, Ana Eliza, Diogo e Eduardo e os bisnetos: Gabriela, Isadora, Manuela, Eduardo e Heitor. O sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal.