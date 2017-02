Gastronomia – Signos – Cozinheiros e Comensais – II

Juarez Duarte Paes Jr:-

Então galera, segue abaixo a continuação do divertido exercício de relacionar a gastronomia com as características de cada signo do zodíaco, lembrem-se que é somente uma brincadeira e não há qualquer relação ou dado astrológico como os dos profissionais da área, fundamentados em muito estudo e trabalho de mapeamento dos astros.

Libra: Equilíbrio é a palavra de ordem para os librianos, preferem admirar a beleza da vida, daí não serem muito chegados a cozinha, porém, podem, muito raramente adentra-la, principalmente, se for para preparar algo para a pessoa amada, aí sim, pode esperar por sofisticação e requinte. Já com relação a própria alimentação não abre mão das verduras, carnes e peixes, embora não sejam de se empanturrar, apreciam enormemente a variedade, mas, não são muito chegados aos doces.

Escorpião: Por serem caseiros e dedicados às suas famílias costumam agradar os seus com pequenos mimos gastronômicos, organizados e bastante emocionais, vão procurar saber qual o prato preferido de cada um e se dedicar a aprender como prepará-lo, costumam ser cozinheiros dedicados, adoram alimentos exóticos e com sabores fortes, apreciam os vegetais. Não tente se antecipar para especular qual o cardápio, pois, não vão revelar até a hora de servir, claro, em grande estilo.

Sagitário: Não são dados a trabalhos domésticos, detestam rotina e tarefas repetitivas, daí o motivo pelo qual costumam passar a léguas de distância da cozinha, eventualmente pode até preparar uma coisinha ou outra para impressionar uma nova conquista ou quando estão apaixonados, do contrário vai procurar um bom restaurante. Geralmente, vivem brigando com a balança pois, são extremamente impulsivos e adoram comidas pesadas do tipo que pesa no estômago, arrematadas com tortas de frutas, pudins e doces caseiros como o de abóbora e arroz doce.

Capricórnio: Os melhores cozinheiros da lista zodiacal, organizados, limpos, empreendedores e dedicados a tudo que se dispõem a fazer, podem até pensar em abrir um restaurante quando se dão conta dos seus dotes na cozinha. Criar e elaborar novos pratos e brincar com seus dons é um dos seus maiores prazeres, vibrantes, adoram sabores apimentados, ácidos, amargos e tudo que estiver relacionado a chocolate.

Aquário: Assim como sagitarianos e geminianos costumam fugir de todo e qualquer trabalho doméstico, principalmente a tudo que esteja relacionado aos afazeres do fogão, ou seja, correm da cozinha como o vampiro da cruz, poderiam inclusive viver em uma casa ou apartamento sem cozinha. Desorganizados e bagunceiros, preferem mesmo o restaurante, afinal, para que desarrumar mais o seu canto, já que só tomam por hábito fazer as refeições em casa quando lá existe alguém que o faça. O aquariano costuma ter uma digestão mais lenta, por isso se alimenta aos poucos, dão preferência aos preparos mais ácidos e as comidas

frias, porém, também apreciam vegetais cozidos e cereais e acompanhando esta tendência, na sobremesa vai de sorvete e tortas geladas.

Peixes: Não são muito chegados a rotinas muito fechadas como cozinhar, no entanto, se precisarem ir para a cozinha farão o melhor que estiver ao seu alcance, podendo até, eventualmente, se superar. O que vai fazer com que um pisciano se aprofunde na cozinha diariamente ou profissionalmente é a relação traçada com seu espírito idealista. Geralmente apresentam uma forte tendência para o veganismo e, somente nesta condição, podem se dispor a preparar os melhores pratos vegetarianos que qualquer pessoa já experimentou. Pouco organizados, porém, criativos, com tempo e prática, podem chegar a aprender com maestria a arte da gastronomia. No dia a dia costumam comer de tudo um pouco, verduras, legumes, arroz, feijão, massas e carnes, no entanto, para a sobremesa preferem os doces sofisticados, sorvetes e tortas elaboradas.

SOPA DE BATATA DOCE COM CARNE SECA:

Você vai precisar de : -1 kg de batata doce descascada; -500 g de carne seca (charque) em cubinhos; -4 dentes de alho amassados; -2 cebolas grandes em rodelas grossas; -2 xícaras de cebolinha picadinha; -sal e pimenta calabresa qb.