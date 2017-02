O jornalista Nelson Camargo fundador deste Diário em julho de 1954 começou no ramo gráfico em Tanabi. Naquela cidade dirigiu o centenário jornal “O Município” entre 1947 e 1952 que era impresso em sua gráfica, a Bandeirante. Quando resolveu mudar com sua família para Votuporanga trouxe sua gráfica e o sonho de montar um jornal, nascia a “A Vanguarda”. Na imagem, descoberta pelo leitor Wilson Guerche, consta o endereço da primeira sede deste jornal. A Bandeirante imprimia a “A Vanguarda” num galpão que ficava no fundo da Casa De Haro. Vale o registro.

Gráfica Bandeirante II

E na edição d’ A Vanguarda de 20/03/1960 o anuncio da tipografia do jornalista Nelson Camargo. Aos mais atentos (vide ao lado) anuncio do Restaurante 606 do saudoso Osmar de Souza: “606 Ambiente fino para gente fina”

E na mesma edição anuncio de venda de tradicionais prédios da nossa área central. Aprecie.