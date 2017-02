IPTU: Paciente com câncer tem direito à isenção

Pacientes com câncer têm direito a diversos benefícios que, muitas vezes, são deixados de lado por falta de conhecimento. Quitação de imóvel, isenção de tarifa no transporte público e desconto na compra de automóveis estão entre os benefícios, mas a concessão depende de diversos fatores, como a gravidade da doença e do município onde a pessoa mora, explica o diretor jurídico do Instituto Oncoguia, Tiago Matos.

— Os direitos surgiram para garantir mais dignidade à pessoa, dando segurança em um momento instável. O paciente com câncer enfrenta momentos difíceis, tanto financeiro como social. Com esses benefícios, esperamos que ele tenha uma melhor qualidade e condição de vida.

Para a maioria dos procedimentos, apenas o relatório que acompanha o paciente é o suficiente, mas há casos em que é necessário o de um médico do SUS (Sistema Único de Saúde) ou do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). O especialista diz que, às vezes, há dificuldade em conseguir o benefício porque o relatório foi mal preenchido, ou por problemas técnicos e formais.

— É um grande desafio porque os médicos precisam entender a importância do relatório. Por isso, é importante conversar com o médico para que o documento seja o mais completo possível, apontando todas as deficiências, o tratamento que realizou, todas as limitações etc.