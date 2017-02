Literatura: O prazer de ler e sonhar acordado

A votuporanguense Kátia Giraldi sempre foi uma apaixonada por literatura; Há 11 meses, ela criou o blog Capa Literária, onde divide a paixão pelos livros

Mariana Biork

Ler é muito mais que um prazer, ela nos define como seres humanos. A leitura nos abre a riqueza infinita do conhecimento, estimula a nossa imaginação, nossos sentidos e nossas emoções. É um exercício mental, no qual nosso cérebro participa ativamente, ordenando ideias, relacionando conceitos e provocando reações e opiniões.

Desde muito cedo, esse mundo encantado e repleto de imaginação faz parte da vida da votuporanguense Katia Giraldi, que gasta horas do seu dia com um livro nas mãos. “Desde pequena gostei de ler livrinhos infantis, porque minha mãe e meu pai sempre gostaram e sempre me incentivaram muito, assim como na escola os professores também.”

Mas foi na 6ª série, com 12 anos, que os livros entraram de vez na vida da jovem, hoje, com 17 anos. “A professora nos fez ler quatro livros: Dom Quixote, O Guarani, Garibaldi Manoela e Romeu e Julieta, então me apaixonei pela leitura. Depois disso comecei a ler a saga Crepúsculo, Harry Potter e muitos outros.”

Foi nessa época que Kátia foi tomada por um sentimento que apenas os leitores inveterados conhecem: o prazer de viver outras vidas, conhecer outros lugares e pessoas sem sair de casa. Uma fonte infinita de conhecimento e entretenimento que eleva, emociona e, por vezes, até nos faz chorar, seja de tristeza e alegria. “A leitura faz parte de mim, com ela eu posso conhecer outros mundos, outros lugares, eu aprendo e me divirto muito. A leitura pra mim é muito mais que entretenimento, é algo inexplicável.”

Com tanto amor pelos livros, Kátia pensou: “Por que não criar um blog e dividir essa emoção com outras pessoas?”. E foi assim que surgiu o “Capa Literária”, há 11 meses. “Como fiz o ensino médio integrado ao técnico de manutenção e suporte de informática no IFSP, eu mexia muito com programação de sites e sistemas. Vendo que isso poderia ser uma boa para eu poder encontrar outras pessoas que também gostem de ler, escrever, trocar experiências, conhecer novos autores e muito mais, resolvi fazer o blog.”

Mas, como em todos os começos, os primeiros meses foram um teste. “Demorei bastante porque eu sou muito tímida, então tinha um pouco de vergonha do que as pessoas iriam dizer.” Entretanto, esse obstáculo logo foi vencido e substituído pela vontade de apresentar o maravilhoso mundo da leitura para outras pessoas. “Eu gosto muito de resenhar livros e filmes, comparar um livro que virou filme, falar sobre curiosidades dos autores que eu gosto, fazer TAGs, dar dicas desse universo literário.”

Clube do Livro Online

Recentemente, a jovem blogueira teve a ideia de criar um clube online de leitura, uma forma de criar laços com suas leitoras e estimular o hábito da leitura. O projeto Clube do Livro Online é em parceria com o blog Prateleiras da Fê. “Desde o início do blog sempre quis fazer parceria com outras blogueiras para fazer algum projeto de leitura, sempre gostei de clubes do livro, mas nunca tinha pensado em organizar um. Foi aí que conheci a blogueira Fernanda, ela já tinha essa ideia e me contou que queria por em prática e me convidou, eu topei na hora! Fizemos algumas mudanças, acrescentamos coisas, até que o clube ficasse com a cara das duas”, conta empolgada.

A ideia consiste em, todo mês, a blogueiras divulgarem um livro, que deverão ler junto com os participantes do clube. Cada mês será um livro diferente. O escolhido para fevereiro é “O Melhor de Mim”, de Nicholas Sparks, que nos conta a história de Amanda Collier e Dawson Cole, que se conheceram em meados de 1984 na cidade de Oriental e se apaixonaram perdidamente.

“Como esse mês é o primeiro, resolvemos fazer uma TBR (To Book Reads – livros que queremos ler), e vimos algum que tínhamos em comum. Mas para os próximos meses, vamos adotar sugestões dos leitores. Eu inclusive fiz uma pesquisa sobre os livros que meus seguidores gostariam de ler, então já tenho uma noção do que o público gosta.”

Para participar é fácil, basta seguir ambos os blogs, ler o livro proposto e interagir no post direcionado com o tema do livro lido naquele mês. “A interação desse mês será entre os dias 23 e 28, ou seja, no dia 23 haverá um post no Capa Literária falando sobre o que achamos do livro lido. Faremos um debate dentro do blog com os nossos leitores, para eles nos dar um feedback da leitura. A interação será feita intercalada, um mês no meu blog e no outro mês no blog parceiro”, explica. As datas das interações serão divulgadas no blog mensalmente.

Haverá também para os participantes do Clube sorteios mensais, nos quais presentearão um de seus leitores com o livro que será lido no mês seguinte, por exemplo, no mês de fevereiro será sorteado o livro que leremos em março “para que o ganhador possa ler com a gente no livro sorteado”, explica Kátia.

O projeto ainda está no começo, mas, se depender do talento e da vontade da Kátia de disseminar o amor pela leitura, o projeto, assim como seu blog, tem muito futuro pela frente. “Estou muito empolgada com o projeto. Eu e a Fernanda pretendemos que ele dure vários anos, então seria muito bom se encontrássemos parceiros que nos ajudassem, especialmente com o sorteio dos livros.”

Interessados e saber mais ou firmar parcerias com o blog podem entrar em contato com Kátia pelo endereço eletrônicos: capaliteraria.blog@gmail.com, @Capa_Literaria (Twitter), kah_giraldi (Instagram) e Blog Capa Literária (Facebook).

Indicações Capa Literária

Saga Harry Potter

A saga Crepúsculo

Trilogia Jogos Vorazes

Trilogia Divergente

Amor sempre amor

Querido John

Um amor para recordar

Cidades de papel

A culpa é das estrelas

O pequeno príncipe