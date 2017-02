Oncologia: Inscrições para o curso terminam na 4ª

Capacitação, destinada a médicos, estudantes e profissionais da área da Saúde, terá início no dia 18 de fevereiro, na Câmara Municipal

As inscrições para o curso de extensão em Oncologia da Unifev terminam na próxima quarta-feira (dia 8). A capacitação, promovida pela graduação em Medicina, é destinada a médicos, estudantes e profissionais da área da Saúde. O curso terá início no dia 18 de fevereiro, na Câmara Municipal. Os demais encontros acontecerão, mensalmente, no Espaço Unifev Saúde. As atividades seguem até o dia 21 de outubro.

Os interessados podem se inscrever pelo link: www.unifev.edu.br/curso-em-oncologia. O investimento total é de R$ 200 para alunos da Instituição e de R$ 250, para o público externo. O valor deve ser pago via boleto bancário, até a data de vencimento.

De acordo com a docente responsável pela extensão, Profa. Esp. Gracielly de Souza Pantano, o curso contempla uma programação ampla e diversificada, por meio de debates, mesas redondas, fóruns e conferências.

“Aprimorar o cuidado ao paciente oncológico de maneira humanizada e integral é uma tarefa complexa, que envolve conhecimentos específicos técnicos, bem como atitudes e habilidades para lidar com notícias difíceis e a finitude da vida. Sendo assim, essa capacitação é do interesse de todos os profissionais da Saúde”, completou. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3405-9990.