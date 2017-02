Rápidas da Região

Motorista colide contra poste no Jardim Universitário

A Polícia Militar de Votuporanga registrou um acidente de trânsito na madrugada de ontem. Segundo informações, o acidente aconteceu na Rua Olívio Remédio, no bairro Jardim Universitário.

O motorista, que aparentemente estava embriagado, perdeu o controle de direção do veículo e colidiu contra um poste. Ele não se feriu. O caso é investigado.

**

Funkeiro é condenado após música com ofensas à polícia

O funkeiro Anderson Ferreira Adriano, que ficou famoso na região por fazer uma música com ofensa a 12 policiais civis e militares de Fernandópolis, segue cumprindo a pena de cinco anos e seis meses de prisão na Penitenciária de Riolândia. O caso ocorreu em fevereiro de 2015, quando o funkeiro divulgou, via WhatsApp, uma canção, cantada à capela, com a letra repleta de xingamentos e ameaça.

Na música, o MC faz alusão ao traficante carioca Fernandinho Beira-Mar, um dos mais perigosos do Brasil. Andinho diz na música pertencer à facção PCC, o que a Polícia Civil de Jales não confirma. Detido pela PM, o MC chegou a gravar um vídeo com pedido de desculpas a todos os policiais. Mesmo assim, foi aberto inquérito no 1º distrito policial de Fernandópolis para apurar o caso.

**

Votação de projeto vira briga em Ouroeste

Um grupo de moradores brigou durante a sessão na Câmara de Vereadores em Arabá, distrito de Ouroeste. A confusão foi generalizada por causa de um projeto de lei.

De acordo com a polícia, moradores se desentenderam durante a sessão no momento em que foi apresentado o projeto da prefeita Livia Luana Costa Oliveira (PSB).

A prefeita pediu para que os vereadores reavaliem um projeto votado no ano passado, que transformou o bairro Arabá em distrito do município. Segundo o projeto, há irregularidades na lei aprovada.

O presidente da Câmara pediu calma para os moradores e disse que o projeto ainda está em fase de análise. A polícia foi acionada e vai investigar o caso.

**

Casal é preso por tráfico de drogas em Três Fronteiras

Um casal, de 38 e 37 anos, foi preso por tráfico de drogas e associação ao tráfico na última quinta-feira, em um rancho no bairro Guanabara, em Três Fronteiras.

De acordo com a Polícia Civil de Jales, foram apreendidos 14 quilos de maconha e mais de R$ 9 mil em dinheiro. A polícia também apreendeu uma balança de precisão e material para embalar a droga.

A polícia acredita que o rancho, que é alugado, seja usado para receptação e distribuição de drogas. O homem foi encaminhado para a cadeia de Santa Fé do Sul e a mulher para a cadeia de Nhandeara.