Rodovia: Motorista morre após atropelar búfalo

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente na última sexta-feira (3), na rodovia Gabriel Melhado, em Birigui. O carro em que estavam capotou depois de bater em um búfalo solto no meio da pista.

De acordo com informações da polícia, o motorista do carro, de 41 anos, perdeu o controle da direção ao colidir com o animal e morreu na hora. Já o passageiro, de 33 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado para o pronto-socorro de Birigui.

Ainda segundo a polícia, o trânsito no local ficou lento por cerca de duas horas, e os motoristas precisaram passar pelo acostamento da pista para seguir viagem. O animal também morreu e foi levado para o DER (Departamento de Estradas e Rodagem). O dono ainda não foi identificado.

LEG: Motoristas precisaram passar pelo acostamento após batida

(Foto: Luis Carlos Teodoro)