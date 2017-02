Setor Alimentício: Profissionais serão capacitados pela Vigilância

O treinamento gratuito será na próxima semana no auditório Vanderlei Passoni, no Campus Centro da Unifev; certificação do curso será exigida pelo órgão

Da Redação

A Secretaria Municipal da Saúde por meio da Vigilância Sanitária promove no próximo dia 06 a primeira Capacitação do ano em “Boas Práticas na Manipulação e Distribuição dos Alimentos”, com o objetivo de orientar cozinheiros, garçons e demais profissionais do setor alimentício de Votuporanga sobre a importância da higienização na preparação de pratos e manuseio dos alimentos que serão colocados à venda.

O treinamento é gratuito e será no auditório Vanderlei Passoni, no Campus Centro da Unifev às 19h30. Não é necessário inscrever-se.

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Danielli de Abreu Leppos conta que o certificado expedido nesta capacitação será exigido aos estabelecimentos do ramo de alimentos. “A partir de maio de 2017 as empresas do setor deverão apresentar o certificado de participação no treinamento no ato das vistorias e inspeções feitas pela Vigilância”, alerta a coordenadora.

O encontro irá abordar normas de higiene pessoal e no processo de produção e distribuição dos alimentos que serão comercializados, transporte adequado, e disponibilização correta desses produtos. “O modo de preparação e manuseio dos alimentos reflete diretamente na qualidade do produto que será comercializado. Intoxicações graves podem acometer o consumidor que ingerir produtos manipulados de forma errada”, conclui Danielli.

A Unifev, Campus Centro, está localizada na rua Pernambuco nº 4196 – Centro. Mais informações sobre o curso podem ser obtidas pelo telefone 3405-9787.