Vale a Pena Ler Darwin e Nietszche

João Fidélis de Campos Filho:

“Sou um homem comum. Qualquer um. Enganando entre a dor e o prazer. Hei de viver e morrer como qualquer um…” (“Peter Gast”, Caetano Veloso)

Será que a sina da humanidade é construir ídolos? Se agarrar aos profetas, que pregam as utopias e que fazem bem a estes ouvidos sequiosos dos milagres? No mundo pós-moderno haverá espaço para o misticismo ideológico, para os falsos líderes que conduzem as massas?

Uma amiga comentando minha dissertação sobre o fascínio de Trump entre os xenófobos, os racistas, os militaristas, publicada neste espaço no domingo passado, reclama da falta de filosofia nos bancos escolares. Pobremente sugados pela onda de informações alienantes, em grande quantidade, os estudantes pararam de ler os clássicos e perderam uma base essencial para o conhecimento de valor.

Na canção “Peter Gast” , Caetano Veloso homenageia Frederich Nietszche , um dos pensadores mais estudados em nossa época e que deveria ser matéria obrigatória nas escolas. Como todas as mentes brilhantes que passaram pela Terra, Nietszche peca às vezes pela exacerbação de suas ideias, mas elas não perdem seu verniz de originalidade e o que é mais evidente, de atualidade. Ele procurou refutar os grandes ideais da modernidade, como por exemplo, a democracia (não em nome do totalitarismo, mas, ao contrário, de uma república aristocrática), o socialismo (“o irmão mais jovem do já quase decrépito despotismo”) e o liberalismo e a vulgaridade utilitária (“a moral dos escravos é essencialmente uma moral utilitária”), a felicidade, a comodidade e a segurança do “animal de rebanho”, como ideais da decadência.

Na Era Moderna, o mundo estático e mantido coeso pelo cristianismo foi assolado pela rápida expansão comercial, a urbanização, a difusão da filosofia e das ciências modernas, além da aceleração dos meios de transporte e da comunicação na Europa. Isso justifica o rompimento mais acentuado deste continente com o pensamento tradicional (aristotélico-platônico). O estilo de vida moderno surge da fragmentação e efemeridade que caracterizam a vida nas grandes cidades: o que hoje se acredita, amanhã já não tem mais validade. Em Nietszche valores como o bem e mal foram construídos pelo utilitarismo de sobrevivência de nossa espécie. O raciocínio de um universo em completa harmonia, regido por leis ou forças coordenadas caiu completamente em descrença, pelo menos para o que pensam um pouco mais.

Hoje a diversidade facilita a disseminação das crendices, mas cada vez mais os homens voltam à sua esfinge original: somos uns, no meio de uns e nada existe de especial em nossa espécie a não ser a supremacia terrestre. Mas o que é a Terra? Praticamente um minúsculo grão de areia na imensidão do espaço sideral.

Na semana passada a revista Nature publicou a descoberta do mais antigo ancestral humano até o momento, um deutorostômio que representa a fase mais primitiva da evolução que levou aos peixes e, eventualmente, aos humanos. Ele tem aproximadamente 540 milhões de anos. A ciência diz que os seres vivos vieram dos aminoácidos, não de Adão e Eva, ou do dilúvio de Noé, mas há muita gente que prefere viver no mundo das ilusões e ignorar a ciência. Por isso sugiro aos leitores leiam a “Origem das Espécies” de Darwin e o “Crepúsculo dos Ídolos” de Nietszche. Vale a pena.

