Após um mês de término, Prefeitura não finaliza edital e prorroga contrato com Itamarati

MAÍRA PETRUZ:-

Após um mês do término do contrato de concessão do transporte público no município, a Prefeitura de Votuporanga ainda não finalizou os detalhes para a publicação do edital para abertura da nova concorrência. Durante este período, os usuários do transporte continuam sendo atendidos normalmente pela empresa atual, por meio de prorrogação do contrato.

A prefeitura de Votuporanga, através de sua assessoria de imprensa, afirmou que a prorrogação é permitida pela lei que rege as concessões. Por meio de nota, foi informado que a prorrogação se dá para atender o princípio da continuidade na prestação do serviço público por curto período de tempo, suficiente para concluir o processo licitatório. “Desta forma, a Prefeitura reafirma que não há qualquer prejuízo aos cidadãos nem aos cofres públicos”.

Como se trata de uma concessão de longo prazo, o processo licitatório é complexo e necessita de detalhamento maior. “A nova licitação, assim como todas as outras, atenderá todos os requisitos legais de transparência e possibilitará a participação de qualquer empresa do ramo que estiver interessada em concorrer”, cita a nota.

Transporte Cidadão

Quanto ao programa Transporte Cidadão, a prefeitura afirma que tem a intenção, sim, de mantê-lo, além de melhorar alguns detalhes como, por exemplo, instalação de abrigos de ônibus e implantação do sistema de GPS para facilitar a localização dos veículos no trajeto das respectivas linhas.