Carnaval Popular: Publicado edital para contratação de banda

Carnaval Popular será realizado na Concha Acústica, de 25 a 26 de fevereiro; entrega dos envelopes deve ser feita até o dia 15

Fernanda Ribeiro Ishikawa

A Prefeitura de Votuporanga publicou no Diário Oficial do Município o aviso de pregão presencial nº 004/2017 para contratação de uma banda musical que deverá animar o Carnaval Popular deste ano, que será realizado no fim do mês, na Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”.

Segundo o processo nº 012/2017, serão três apresentações, nas seguintes datas: 25 de fevereiro (baile noturno) e 26 de fevereiro (matinê e baile noturno). A concorrência será na modalidade “Menor Preço” total por lote.

A entrega dos envelopes contendo o credenciamento, a proposta e os documentos de habilitação deve ser feita até o dia 15 de fevereiro, às 9h.

O edital completo, contendo todas as informações necessárias, está à disposição dos interessados na Secretaria Municipal da Administração – Divisão de Licitações, no Paço Municipal (Rua Pará nº 3227 – Patrimônio Velho, Votuporanga-SP), no horário das 9h às 15h, ou ainda pelo site: www.votuporanga.sp.gov.br. Demais esclarecimentos podem ser obtidos ainda pelo fone (17) 3405.9700 – ramais 48 e 29 ou Fax (17) 3405.9711.

Oficinas

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga recebe, até esta quarta-feira (08/02), inscrições para projetos que ofereçam oficinas carnavalescas, contemplando as atividades de confecção de adereços e instrumentos musicais com materiais recicláveis ou alternativos.

Serão aceitos projetos de oficinas para turmas compostas por até 30 participantes e direcionadas a inscritos a partir de 12 anos de idade.

As oficinas têm o intuito de fomentar a criação e estruturação de pequenos blocos de carnaval, para o evento que será realizado na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”.

Os projetos deverão priorizar uma metodologia simplificada, o que inclui aulas de curto prazo, cujo principal objetivo seja o incentivo à formação dos blocos.

Os proponentes que tiverem seus projetos selecionados deverão ter disponibilidade para trabalhar durante os dias 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2017, em horários previamente acordados, que deverão acontecer entre às 10h e às 20h, no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”.

Os projetos devem ser entregues em envelope lacrado, na Secretaria da Cultura e Turismo, localizada no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, à Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, Jardim Alvorada. Para mais informações, o telefone para contato é o (17) 3405-9670. Para conferir o edital completo, acesse: <https://goo.gl/SNe54R>.

André Takahashi