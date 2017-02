CAV vence a primeira na Série A2

Após um começo truncado, comandados de Ito Roque foram mais efetivos nas chances criadas

Finalmente, o Votuporanguense fez as pazes com a vitória. Jogando na tarde do último sábado, de muito calor em Votuporanga, na Arena Plínio Marin, o time comandado pelo técnico Ito Roque conquistou a primeira vitória na Série A2 do Campeonato Paulista, ao derrotar o Barretos, pelo marcador de 2 a 0. Os dois gols foram assinalados em cada etapa de jogo com Marcão e Makanaki. O CAV, na competição vinha de duas derrotas para o Água Santa, 1 a 0, em casa e 2 a1, diante do São Caetano, fora de seus domínios.

Na frente

Votuporanguense e Barretos, fizeram um primeiro tempo um estudando o outro e bastante truncado. A primeira oportunidade de gol aconteceu aos seis minutos em favor dos visitantes. Em jogada individual do lateral Valdir, quase aconteceu a abertura do placar.

Dentro da pequena área, o ala arriscou a e a bola passou rente ao travessão. Sete minutos depois, o time da casa deu o troco com o atacante Thiago Miracema, que de fora da área tocou com precisão e a bola tirou tinta da trave.

Aos 18, foi a vez do BEC, chegar com perigo através de Rafael Martins, que de longe arriscou e por pouco não inaugurou o marcador. Quando tudo indicava o primeiro tempo em branco, aconteceu o gol votuporanguense.

Aos 42 minutos, após cobrança de escanteio pela direita o zagueiro Marcão, apareceu e, de cabeça tocou para o gol. A bola ainda bateu na trave e o arqueiro barretense tocou na bola sem sucesso.

Pazes com a vitória

No segundo tempo a partida caiu e muito de produção, mas mesmo assim aconteceram além do segundo tento votuporanguense alguns lances de chance de gols para os dois lados. Aos 15, o meia Paulo Josué, um dos destaques do time de fora da área acertou um tirambaço para uma grande defesa do goleiro Wanderson, que mandou a bola para escanteio.

Aos41, aconteceu o segundo gol com Makaniki, que entrou no lugar do Miracema. O atacante aproveitou cruzamento da esquerda e dentro da pequena área chutou rasteiro e forte sem chance para o guardião barretense.

Na sequência, aos 45 minutos o Alvinegro poderia ter aumentado com Elvinho, que entrou no posto Nathan. Na cara do gol o atleta conseguiu chutar para fora. O quadro dirigido pelo técnico Márcio Ribeiro, teve tudo para diminuir com Marlon, que sozinho dentro da pequena área chutou por cima do travessão.

Por aquilo que o CAV apresentou a vitória foi mais que merecida, pois procurou de todas as maneiras a vitória e conseguiu. Já o Touro, ficou fechadinho e jogando na base do contra-ataque e fora a cera do goleiro barretense.

Próximos jogos

Pela quarta rodada da Série A2, o Votuporanguense joga no próximo domingo, às 10 horas, na Rua Javari, contra o Juventus. No mesmo dia e horário, o Barretos, encara o Mogi Mirim, em São Paulo, no Nicolau Alayon.