Correios: Município não tem nº suficiente de carteiros

Dado viaja à Brasília para pedir maior atenção ao serviço de correios e solicitar efetivo de segurança para as agências do Centro e da Zona Norte

Da Redação

O prefeito de Votuporanga, João Dado, chega a Brasília nesta terça-feira (7/2) em sua primeira viagem oficial ao Distrito Federal como prefeito de Votuporanga. Dentre as prioridades, o ex-deputado quer maior atenção ao serviço de correios, pois estima-se que cerca de 15 mil pessoas não recebam devidamente correspondências na cidade por não ter número de carteiros suficientes.

Dado deve entregar o pedido ao presidente da ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Guilherme Campos Junior, solicitando ainda efetivo de segurança para as agências do Centro e da Zona Norte.

Os pedidos têm apoio da gerente da unidade de Votuporanga, Elaine Miron Bocchi, que esteve no gabinete do prefeito na última sexta-feira (3/2) acompanhada do gerente regional de vendas, Rubens Antonio de Cláudio, e da gerente de contas, responsável pelo atendimento à Prefeitura, Jubelina Chaves.

Merenda escolar

A convite do Ministério da Educação, ele participa da cerimônia que irá anunciar recursos para merenda escolar que terá participação do presidente da República, Michel Temer, e do ministro Mendonça Filho. Dado tem ainda uma reunião com o diretor de Gestão, Articulação e Projeto Educacional do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Leandro Tamy, para solicitar um novo ônibus para ampliar a oferta de transporte escolar da rede municipal.

Saúde

No Ministério da Saúde, o prefeito intermediará a liberação de R$ 630 mil em emendas destinadas à Santa Casa de Votuporanga, sendo que R$ 300 mil foram indicadas pelo deputado Tiririca, R$ 250 mil de Edinho Araújo e R$ 80 mil pelo José Mentor.

Transposição

João Dado se reunirá também com o ministro dos Transportes, deputado Márcio Alvino, para a continuação dos trâmites de liberação de recursos e apoio aos projetos de transposição em dois pontos da linha férrea e da construção de passarela na colônia da Fepasa.

Banco de Alimentos

No Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, Dado terá reunião com o secretário adjunto especial de Agricultura Familiar, Jefferson Coriteac, para solicitar mais repasses ao Banco de Alimentos de Votuporanga por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).