Devo levar guarda-chuva?

Paulo Eduardo de Mattos Stipp

Soa o rádio-relógio. O dia começa. Uma mãe faz as compras de artigos fresquinhos para o café da manhã da família na padaria. O motorista da vã recolhe com dobrada atenção os alunos que se dirigem a uma pré-escola. A professora leciona. Próximo dali, uma enfermeira inicia seu plantão de 24 horas. Um mecânico troca a correia dentada do motor de um carro vermelho. Uma senhora tricota enquanto assiste a novela das nove. Um pai deseja uma boa noite a sua filha caçula com um beijo na testa. O dia termina.

Todos esperam fazer a mesma coisa no dia seguinte. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes a instabilidade, as incertezas e o medo quebram essa rotina em um piscar de olhos: uma pessoa que bate à porta. Um tiro. Uma bomba. A cidade a desmoronar.

Em segundos sua condição muda: de cidadão a refugiado.

O mundo vive a maior crise de migratória de refugiados, por motivos de guerra ou perseguição política e étnica, desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo a Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), em 2015, mais de 65 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar seus países devido à violência.

Deixar uma vida para trás. Ficar sujeito ao “coiote” que cobra pela travessia, muitas vezes em condições precárias. Caminhadas pelo deserto, pequenos e precários botes, o risco de ser preso e deportado de volta. O risco de morte.

A foto do menino Aylan Kurdi morto em uma praia grega chocou o mundo. Passado o impacto, assistimos aos telejornais e aos anúncios da construção de novos muros, de muralhas de intolerância e xenofobia, e de leis mais restritivas à imigração em toda a Europa e aos EUA pelos decretos do presidente Donald Trump.

Ao invés de fornecer acolhida e proteção a essas pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, as nações mais ricas começam a fechar-lhes as portas. Políticos e a mídia apresentam os refugiados como clandestinos ou invasores, como uma ameaça à segurança dos países. Desumanizando as pessoas que precisam de proteção internacional que estão em fuga da violência, da perseguição e dos conflitos.

O termo ilegal não deve ser utilizado para descrever quem pede asilo, ou é imigrante ou refugiado. Do ponto de vista jurídico e ético, um ato pode ser legal ou ilegal, mas não uma pessoa.

Como pode uma linha imaginária denominada fronteira conter os seres humanos?

As migrações existem desde que existe a humanidade. Ao longo do último milênio as pessoas percorreram grandes distâncias por várias razões: para fugir das intempéries climáticas, forçadas como mão de obra escrava, de guerras, de terremotos, de fome, ou simplesmente pela curiosidade ou sede de descoberta. Faz parte da natureza humana.

A América é o melhor exemplo desse inquieto movimento migratório. O continente americano apresenta um alto grau de heterogeneidade cultural: ameríndios, africanos, europeus e asiáticos de todas as nacionalidades, cores e credos. Na América as nações são sociedades pluralistas. Já nasceram sob a égide da diversidade. Muros, muralhas, decretos e deportações não combinam com a constituição multiétnica e de tolerância do continente americano.

Você tem pouco tempo para se arrumar e fugir. Em segundos você deve decidir: O que levar na fuga? De tua vida, fotos, documentos, livros, roupas, lembranças o que levar. Dinheiro? Pra onde você vai, seu dinheiro terá valor? E o cachorro, o gato? O que fazer com eles? Quem os alimentará? Para onde vamos? Como vamos? Você já pensou que você pode se tornar um refugiado? Devo levar guarda-chuva?

(“Meu amor/ O que você faria/ Se só te restasse esse dia?/ Se o mundo fosse acabar/ Me diz o que você faria/ Corria pr’um shopping center/ Ou para uma academia?/ Prá se esquecer que não dá tempo/ O tempo que já se perdia”, O Que Você Faria de Lenine)