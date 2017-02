Direitos Humanos: Secretaria realiza quase mil atendimentos

Serviços voltados ao mercado de trabalho somam mais de 800 auxílios apenas no primeiro mês de 2017

Mariana Biork

O ano de 2017 começou movimentado para a Secretaria de Direitos Humanos. Apenas em janeiro, a pasta realizou 966 atendimentos, uma média diária de 53 consultas aos moradores do município. O setor, criado em 2013, na gestão do prefeito Junior Marão, tornou-se referência na inclusão social, garantindo a efetivação dos direitos e resgatando cidadania e autonomia.

Os serviços voltados ao mercado de trabalho são os que possuem maior demanda. No período, a Secretaria elaborou 338 e enviou por e-mail 331 currículos para as empresas. O serviço consiste na equipe auxiliar na procura por vaga de emprego de acordo com o perfil traçado do candidato.

Além disso, em janeiro, 46 moradores foram beneficiados com o cadastramento no Votuporanga em Ação I e outros 21 no Votuporanga em Ação II. A iniciativa destina vagas para pessoas com deficiência, moradores de rua e assemelhados. Os inscritos recebem meio salário mínimo e uma cesta básica por quatro horas de trabalho diárias.

De acordo com a pasta, por meio do setor de Pessoas com Deficiência, foi iniciado um levantamento do número de deficientes físicos que residem em Votuporanga. Essas informações estão sendo colhidas por meio de visitas e reuniões nos Consultórios Municipais e conta com o apoio dos agentes comunitários de saúde e demais colaboradores.

Além disso, o setor já está em contato com empresas privadas e demais estabelecimentos do município para verificar o cumprimento da lei que determina cotas para a inserção dos deficientes físicos no mercado de trabalho. O setor também elaborou currículos especiais para serem enviados às empresas, e acompanhou o empréstimo de cadeiras de rodas.

A Secretaria de Direitos Humanos também realiza diversas ações, entre elas uma pesquisa de campo que está em andamento para avaliar o real número de pessoas que vivem em situação de rua na cidade. O serviço também faz o encaminhamento dessas pessoas de acordo com cada situação, acompanha o tratamento de dependentes de álcool e drogas, apoia a seleção de pessoas em estado de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho, e realiza visitas e acompanhamentos a idosos e mulheres em situações críticas.

A Divisão de Políticas de Direitos Humanos apoia a ONG LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais), e os Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos Humanos e da Consciência de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. O trabalho em conjunto define estratégias para conter o aumento de violações de direitos, tanto contra homossexuais como pessoas da raça negra. O órgão promove ainda ações de promoção dos direitos dos gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis, sua inclusão social e o combate à homofobia.

Na última semana, a pasta também realizou a terceira campanha da Não-Violência, com objetivo de combater qualquer tipo de violência em Votuporanga, em parceria com a Secretaria da Educação e Conselho Tutelar.

O secretário municipal de Direitos Humanos, Emerson Pereira, comenta sobre os objetivos da pasta. “Me sinto honrado e feliz por estar à frente desta tão importante secretaria. Mais que isto, sempre trabalhando no intuito de acolher as pessoas que passam por momentos de crises pessoais e familiares. Prezamos pelo bom atendimento, conforme prioriza o prefeito João Dado que trabalha com o lema ‘gente cuidando de gente’ ”.