Educação: Transporte de estudantes gera divergências entre Estado e Município

Fernanda Ribeiro Ishikawa

O IFSP (Instituto Federal São Paulo) e a Etec “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga” iniciaram tratativas com a Prefeitura de Votuporanga, para que o município ofereça o serviço de transporte de estudantes. O tema foi colocado em pauta ontem, pelo Diário, após a reclamação de usuários do serviço, que lamentaram a falta de ônibus. “Resultado: aluno sem ônibus, aluno sem escola. Nem todo mundo tem condição e condução pra levar seus filhos”, publicou uma mulher, num grupo de discussão do Facebook.

Para esclarecer o assunto, o Diário procurou as partes envolvidas no processo: a Prefeitura de Votuporanga, a Secretaria Estadual da Educação e o Centro Paula Souza, responsável pelas Etecs.

Por meio de nota, a Prefeitura informou sobre as tratativas com as unidades educacionais (citada no início da reportagem) e citou que o transporte em questão é de responsabilidade dos governos estadual e federal.

“A Prefeitura aguarda o levantamento que está sendo feito pelas duas instituições com o estudo das linhas necessárias e a quantidade de alunos a serem atendidos, após isso, avaliará, dentro da legalidade, as soluções cabíveis”.

O problema é que, também por meio de nota, a assessoria de imprensa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo contesta a versão da Prefeitura: “A Diretoria de Ensino de Votuporanga informa que o transporte escolar de Etec é de responsabilidade do município. Não há convênio com a Secretaria da Educação do Estado, como acontece com a merenda, por exemplo”.

O terceiro posicionamento veio por meio da assessoria de Comunicação do Centro Paula Souza, que “informa que representantes da Etec de Votuporanga vão agendar reunião com a nova gestão da administração municipal, visando encontrar a melhor solução para o transporte dos alunos até o prédio rural”. Enquanto isso, os alunos seguem sem transporte.

Confira na íntegra as notas enviadas pelos três órgãos:

Centro Paula Souza: “A Assessoria de Comunicação do Centro Paula Souza informa que representantes da Etec de Votuporanga vão agendar reunião com a nova gestão da administração municipal, visando encontrar a melhor solução para o transporte dos alunos até o prédio rural”.

Secretaria Estadual da Educação: “A Diretoria de Ensino de Votuporanga informa que o transporte escolar de Etec é de responsabilidade do município. Não há convênio com a Secretaria da Educação do Estado, como acontece com a merenda, por exemplo”.

Prefeitura de Votuporanga: “O IFSP (Instituto Federal São Paulo) e ETEC “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga” iniciaram tratativas com a Prefeitura, para que o município ofereça o serviço de transporte que seria de responsabilidade dos governos estadual e federal. A Prefeitura aguarda o levantamento que está sendo feito pelas duas instituições com o estudo das linhas necessárias e a quantidade de alunos a ser atendidos, após isso, avaliará, dentro da legalidade, as soluções cabíveis”.